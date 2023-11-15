До рекордного уровня около $1,2 трлн.

Формальный анонс новых ускорителей вычислений H200 с более быстрой и ёмкой памятью типа HBM3e предоставил инвесторам новый повод для оптимизма, хотя динамика акций NVIDIA уже на протяжении нескольких торговых сессий подряд была положительной. Как поясняет Bloomberg, десятидневное ралли для ценных бумаг этого эмитента вчера завершилось ростом котировок на 22 % или $219 млрд с точки зрения капитализации за указанный период. Конкретно вчерашнюю сессию акции NVIDIA завершили ростом на два с лишним процента.

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Источник изображения: NVIDIA

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В общем и целом, курс акций NVIDIA обновил очередной исторический максимум, а всего с начала года он вырос на 240 %. Эти ценные бумаги стали самыми активно растущими в составе индексов Nasdaq 100 и S&P 500. Впрочем, в последние дни положительной динамике курса акций компаний технологического сектора способствует и надежда инвесторов на отсутствие у Федрезерва США намерений и дальше повышать ключевую ставку. Аналитики Wells Fargo рекомендуют инвесторам присмотреться и к ценным бумагам производителей памяти типа HBM3e, поскольку новые ускорители NVIDIA будут оснащаться именно такими микросхемами, когда появятся на рынке в середине следующего года. SK hynix точно будет их поставлять, к возможности сотрудничества с Samsung Electronics и Micron Technology компания NVIDIA тоже присматривается.