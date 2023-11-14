Санкции определённо стимулируют рост выручки нидерландской ASML.

Обобщённая Nikkei Asian Review статистика китайских таможенных органов гласит, что в денежном выражении импорт в страну оборудования для производства чипов вырос в третьем квартале на 93% до $8,7 млрд. Непосредственно поставки литографического оборудования за это время выросли в четыре раза, а на нидерландском направлении они увеличились в шесть с лишним раз. Это закономерно, если учесть, что в Нидерландах расположена штаб-квартира крупнейшего в мире производителя литографических сканеров — компании ASML. Она в прошлом квартале 46% своей выручки получила на китайском рынке.

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Источник изображения: ASML

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Японские поставщики оборудования для выпуска чипов увеличили свою выручку на китайском рынке на 40% по итогам прошлого квартала. При этом их доля в структуре китайского импорта по сравнению с 2021 годом снизилась с 32 до 25 %. Активнее всего использующие санкционные инструменты США по итогам прошлого квартала смогли нарастить поставки оборудования в Китай только на 20%, но их доля в структуре китайского импорта сократилась с 17 до 9 %. Зато Нидерланды почти удвоили свою долю с 15 до 30 %. Ещё во втором квартале текущего года Китаю удалось стать крупнейшим покупателем оборудования для производства чипов в мире, заняв 29 % продаж.