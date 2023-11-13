Но по мере совершенствования бортовых систем наценка вырастет до $10 000.

Как становится ясно из комментариев генерального директора и основателя израильской компании Mobileye Амнона Шашуа (Amnon Shashua) ресурсу Barron’s, эта дочерняя структура Intel пока не рассчитывает на скорый переход к полному автопилоту, а предлагает рассчитывать на поддержку электронных ассистентов при сохранении водителя за рулём. По оценкам главы Mobileye, сейчас от 60 до 70 % новых автомобилей поставляются с фронтальными камерами, которые контролируют обстановку перед транспортным средством, и сама компания занимает около 75% этого рынка.

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Источник изображения: Barron’s, Mobileye

Самая совершенная система марки, именуемая SuperVision, уже прописалась на 100 000 электромобилей марки ZEEKR, которые поставлены на рынок. В ближайшие три года она появится на машинах Porsche, Volvo и Polestar. Две последние марки тоже принадлежат китайскому автогиганту Geely, как и ZEEKR. Переговоры ведутся с ещё 10 автопроизводителями, которые сообща контролируют треть мирового рынка, по словам главы Mobileye.

Каждая реализованная машина с бортовыми системами разработки Mobileye самой компании приносит около $54. Как считает глава израильского разработчика, по мере появления на рынке технологий автопилота, опирающихся на точные цифровые карты местности, будет расти сложность бортовых систем, и удельная выручка Mobileye в этом случае сможет вырасти до $100 с каждого автомобиля.

Системы уровня SuperVision позволяют увеличить удельную выручку компании до $1500 с автомобиля. Они в среднем подразумевают использование до 11 камер, а также вычислительных компонентов в составе бортовых систем управления. В определённых условиях оснащённые ими машины позволяют водителю не держать руки на руле. К 2026 году ёмкость рынка соответствующих систем вырастет до 1 млн автомобилей в год. Аналитики Cowen считают, что в следующем году Mobileye удастся реализовать 200 000 бортовых систем уровня SuperVision. Компания готовит и упрощённую версию системы с суффиксом Lite, которая будет довольствоваться семью камерами и позволит водителю снимать руки с руля только при движении по загородным шоссе.

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Верхом корпоративной эволюции должна стать система Chauffeur стоимостью $3000, которая позволит водителю даже не следить за дорогой и буквально закрывать глаза. Переговоры об её использовании уже ведут представители FAW Group и Smart, а также пара других китайских автопроизводителей. Почти каждый автопроизводитель, по мнению основателя Mobileye, к 2026 году будет иметь в своём ассортименте как минимум одну модель автомобиля с бортовой системой уровня SuperVision. Впрочем, даже система уровня Chauffeur, по мнению представителя Mobileye, не позволит водителю покидать его место или спать за рулём. В 2026 году подобные системы предоставят водителям отводить взгляд от дороги на загородных шоссе, а в городских условиях такая возможность будет реализована только к 2028 году. Наценка за наличие подобных бортовых систем будет достигать $10 000 на одну машину, при этом отбоя от желающих купить такие транспортные средства не будет, как убеждён основатель Mobileye.