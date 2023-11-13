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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla отныне не брезгует агрегаторами объявлений для продажи новых электромобилей
Компания скатилась до тривиальных маркетинговых приёмов.

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Компания Илона Маска (Elon Musk) проявляет достаточно гибкости при поиске каналов сбыта своих электромобилей. Это один из немногих мировых автопроизводителей, который самостоятельно реализует свою продукцию, избегая выстраивания взаимоотношений с дилерами. Tesla также не любит профсоюзы, и до недавних пор избегала рекламного продвижения собственной продукции, в этом плане выделяясь на фоне многих конкурентов. Впрочем, в этом году ситуация со сбытом электромобилей марки достигла такого состояния, что Tesla пошла не только на радикальное снижение цен на многих рынках, но и стала покупать рекламу на китайском телевидении.

В США, как заметили внимательные наблюдатели, предложения покупки новых электромобилей Tesla уже начали появляться в интернет-агрегаторах типа Cars.com. Соответствующие объявления ведут на официальный сайт Tesla, что красноречиво указывает на их авторство. Это хоть и не реклама в узком понимании слова, но для Tesla довольно оригинальный способ продаж.

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Источник изображения: DigiTimes

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В третьем квартале Tesla отгрузила 435 000 электромобилей, слегка сбавив обороты по сравнению со вторым кварталом. В текущем квартале ей нужно поставить не менее 475 000 машин, чтобы по итогам всего года отгрузить запланированные 1,8 млн электромобилей. Эксперты полагают, что использование объявлений для продажи новых машин намекает на отсутствие у Tesla намерений снижать цены дальше, поскольку теперь будут использоваться иные методы стимулирования спроса.

#tesla #электромобили #электромобили tesla
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