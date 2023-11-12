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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Задержка с одобрением сделки Broadcom и VMware носит политический характер
Встреча лидеров США и КНР окажет влияние на возможность заключения этой сделки.

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До недавних пор компания Broadcom рассчитывала, что получит от китайских антимонопольных органов одобрение сделки по покупке VMware за $61 млрд до 30 октября, но в текущем месяце руководство первой сместило рубеж на 26 ноября, как поясняет Seeking Alpha со ссылкой на CNBC и другие источники. Как удалось выяснить редакции одноимённого телеканала, задержка одобрения сделки со стороны китайских регуляторов была связана с введением новых экспортных ограничений со стороны США, которые касались поставок ускорителей вычислений NVIDIA в КНР.

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Источник изображения: Getty Images

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Ещё в конце прошлого месяца у руководства Broadcom оставались иллюзии по поводу того, что задержка согласования сделки вызвана бюрократическими причинами, а не политическими мотивами. По данным китайских СМИ, глава Broadcom Хок Тан (Hock Tan) недавно встретился с китайскими чиновниками и почти получил гарантии, что сделка будет согласована ими. Теперь ожидается, что судьба сделки будет во многом зависеть от итогов встречи Си Цзиньпина (Xi Jingpin) и Джозефа Байдена (Joseph Biden), которая намечена на 15 ноября.

#сша #китай #сделка #broadcom #vmware
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