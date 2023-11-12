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В тени основного перечня задач очередной космической миссии SpaceX в эту субботу, как поясняет Bloomberg, остался успешный вывод на околоземную орбиту двух первых телекоммуникационных спутников Foxconn, которые компания разработала совместно с одним из университетов Тайваня. Данное направление деятельности должно стать для третьего по величине частного работодателя в мире одним из перспективных на ближайшие десять или пятнадцать лет.
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Как поясняет источник со ссылкой на заявления действующего председателя совета директоров Foxconn Янга Лю (Young Liu), сразу после своего вступления в должность в 2019 году он принялся искать новые виды деятельности, которые смогли бы обеспечить рост бизнеса в последующие полтора десятилетия. Среди направления электромобилей, медицинского оборудования, роботов, полупроводников, искусственного интеллекта затесались и телекоммуникационные спутники. Выведенные на орбиту в субботу спутники Foxconn имеют сопоставимые с рюкзаком габариты, весят 9 кг и способны делать один виток вокруг нашей Земли за 96 минут при передвижении по орбите не высоте 520 км.
Foxconn рассчитывает, что интерес к подобным спутникам будут проявлять как частные, так и правительственные заказчики. Последним в случае с Тайванем необходимо обеспечить резервные каналы связи, поскольку подводные кабели достаточно уязвимы, а ситуация вокруг острова далека от спокойной. Сама Foxconn тоже заинтересована в создании группировки низкоорбитальных спутников связи, поскольку будет развивать бизнес по выпуску электромобилей, а современным машинам нужна скоростная и бесперебойная связь.