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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC готова построить в Японии предприятие по выпуску 6-нм чипов
И скоро официально об этом объявит.

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Намерения японских властей до марта следующего года выделить ещё около $13 млрд субсидий на поддержку национальной полупроводниковой отрасли сразу запустили слухи о готовности TSMC построить на западе страны второе предприятие, которое будет выпускать на контрактной основе 7-нм и 6-нм продукцию. Напомним, что строящееся сейчас первое предприятие будет выпускать 12-нм, 16-нм, 22-нм и 28-нм чипы для нужд Denso и Sony, которые являются акционерами совместного предприятия. Соответственно, если позже по соседству появится второе предприятие, которое сможет выпускать и 6-нм чипы, для японской полупроводниковой промышленности это станет серьёзным подспорьем.

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Источник изображения: DigiTimes

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Власти Японии готовы поддерживать инициативы TSMC субсидиями на общую сумму около $6 млрд, если верить слухам. Официальное заявление о соответствующих планах по строительству второго предприятия компания TSMC должна сделать в ближайшее время, как настаивают тайваньские источники. Западная часть Японии территориально близка к Японии, поэтому специалисты TSMC без особого труда могут принимать участие в оказании технической помощи локальному предприятию. С водными ресурсами в регионе тоже нет особых проблем, как и с земельными участками, пригодными для строительства предприятий по выпуску чипов. Наконец, Япония располагает достаточно развитой инфраструктурой поставщиков необходимых расходных материалов и оборудования. TSMC всё это трезво оценивает и готова идти навстречу пожеланиям японских властей и бизнеса.

#полупроводники #tsmc #япония #субсидии
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