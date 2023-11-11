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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA отдал должное основателю TSMC на церемонии его награждения
Без этого тайваньского подрядчика не смогла бы появиться NVIDIA.

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Издание DigiTimes накануне поведало подробности церемонии награждения основателя TSMC Морриса Чана (Morris Chang) престижной премией имени Ли Кво Тина (Li Kuo-Ting) — выдающегося по меркам Тайваня экономиста и политического деятеля, которого считают «отцом тайваньского экономического чуда». В шестидесятые и семидесятые годы он работал министром экономики и финансов острова, а непосредственно с будущим основателем TSMC Моррисом Чаном начал контактировать в 1976 году, в дальнейшем убедив того вернуться из США на Тайвань и оказав содействие в привлечении средств на создание компании TSMC в 1987 году.

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Источник изображения: DigiTimes

В свою очередь, выросший в США Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) на этой неделе принял участие в торжественной церемонии награждения Морриса Чана, и весьма высоко оценил вклад компании TSMC в становление бизнеса NVIDIA и развития систем искусственного интеллекта до современного уровня. «NVIDIA не смогла бы появиться без TSMC», — эмоционально заявил основатель первой, хотя на многих профильных мероприятиях он любит подчёркивать, что в последние годы Samsung Electronics является не менее важным технологическим партнёром NVIDIA.

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Достичь того уровня влияния на отрасль информационных технологий, которое стало возможным с появлением систем искусственного интеллекта и ускорения вычислений с помощью GPU, не удалось бы без активного содействия TSMC, как признался основатель и бессменный руководитель NVIDIA. Своего главного подрядчика он сравнил с цирковым слоном, который не только умеет танцевать, но и прыгает через обручи, исполняя прихоти сразу множества клиентов одновременно. TSMC умеет индивидуализировать продукцию для тысяч клиентов, при этом выпускать её в огромных количествах и продвигать технологию создания чипов с потрясающей скоростью, невзирая на возникающие физические барьеры. «TSMC — это будущее всех нас», — резюмировал генеральный директор NVIDIA.

#nvidia #tsmc #тайвань #дженсен хуанг
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