Ничего существенно нового на нём не появится.

Ресурс Nikkei Asian Review уделил достаточно внимания высказываниям главы SMIC Чжао Хайцзюня (Zhao Haijun) на квартальной отчётной конференции, чтобы у нас появилась возможность посвятить им отдельную публикацию. Во-первых, он пояснил, что увеличение плана по капитальным затратам на текущий год на 18% до $7,5 млрд действительно связано с необходимостью ускорить закупки оборудования для производства чипов в этом году. Корректировка планов, как осторожно пояснил руководитель компании, потребовалась из-за постоянно усложняющейся геополитической ситуации.

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Источник изображения: SMIC

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Во-вторых, Чжао Хайцзюнь заявил, что не ожидает роста спроса на компоненты для смартфонов в 2024 году. Соответствующий показатель должен оставаться на уровне текущего года, поскольку кардинально на рынке ничего не изменится, по мнению руководства SMIC. При этом в необходимости строить новые собственные предприятия SMIC ничуть не сомневается. Сейчас во многих странах возводятся локальные предприятия по производству чипов, но в SMIC считают, что подобная экспансия оправдает себя только в Китае и США, поскольку эти страны являются крупными рынками сбыта электромобилей и смартфонов, которым нужны соответствующие объёмы локального выпуска чипов. В остальных регионах планеты новые предприятия рискуют остаться недозагруженными, как считает глава SMIC. Со временем это приведёт к новому кризису перепроизводства чипов.