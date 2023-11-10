Заплатив за них около $60 млн.

Ресурс Barron’s выяснил в официальном документе, который Intel недавно опубликовала на сайте американских регуляторов, какое количество акций Arm она приобрела в ходе сентябрьского размещения на местном фондовом рынке. Оказывается, в ходе мероприятия Intel стала владельцем 1 176 470 депозитарных расписок Arm. Это соответствует примерно 0,1% всех акций британского холдинга, но в свободное обращение на рынок попали лишь 95,5 млн акций Arm.

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Источник изображения: Arm

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В этой пропорции Intel уже может считаться владельцем 1,3% всех акций, поступивших на рынок в сентябре. Глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) хоть и скептически относится к инициативе конкурентов разрабатывать свои Arm-совместимые процессоры для персональных компьютеров, открыто заявляет о готовности компании выступать в роли контрактного производителя всех процессоров с архитектурой Arm. С последней компания Intel сотрудничает в области адаптации соответствующих разработок под технологию производства Intel 18A.