Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel оказалась владельцем около 0,1% акций Arm
Заплатив за них около $60 млн.

реклама

Ресурс Barron’s выяснил в официальном документе, который Intel недавно опубликовала на сайте американских регуляторов, какое количество акций Arm она приобрела в ходе сентябрьского размещения на местном фондовом рынке. Оказывается, в ходе мероприятия Intel стала владельцем 1 176 470 депозитарных расписок Arm. Это соответствует примерно 0,1% всех акций британского холдинга, но в свободное обращение на рынок попали лишь 95,5 млн акций Arm.

реклама

Источник изображения: Arm

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В этой пропорции Intel уже может считаться владельцем 1,3% всех акций, поступивших на рынок в сентябре. Глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) хоть и скептически относится к инициативе конкурентов разрабатывать свои Arm-совместимые процессоры для персональных компьютеров, открыто заявляет о готовности компании выступать в роли контрактного производителя всех процессоров с архитектурой Arm. С последней компания Intel сотрудничает в области адаптации соответствующих разработок под технологию производства Intel 18A.

#intel #финансы #arm #акции #ipo
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Sony по-прежнему рассчитывает по итогам года выпустить 25 млн игровых консолей
Популярность новых смартфонов Huawei не помогла SMIC избежать падения выручки
Даже в условиях снижения выручки SMIC нарастила капитальные затраты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
1
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
12
Military Watch: уникальная ракета комплекса С-400 и самолёт А-50 повышают эффективность ПВО России
+
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
Краткий обзор игры "The Invincible"
12
История одного НЕ корпуса
57
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
19
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
12
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
15

Сейчас обсуждают

Дон Охуэлосович
06:39
Он и должен столько стоить. Ещё месяц назад на Амазоне его цена была 369$, сейчас он стоит 395$. Стандартная тактика. Перед 11.11 мы поднимаем цены, а в период скидок опускаем, но на ту сумму, что был...
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D подешевел до 370 долларов
Akim
06:31
Кожедуб летал на разных типах самолетов Лавочкина: Ла5, Ла5 ФН, Ла7.. но да, "лавочкиным" он не изменял.. при этом он является самым результативным асом СССР периода ВОВ и на его счету есть даже реакт...
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
Dzhereli
06:29
От поколения 90х с горьким опытом хотят поднять демографию🙂..
В Крыму частные клиники добровольно отказались от проведения абортов
Дмитрий Клочек
06:29
Это только к россиянам, которые любят свою родину, ИИ будет относиться, как к животным. Он ведь точно будет знать, что они сделали в отношении Украины
Ученый Илья Суцкевер: «ИИ будет относиться к людям, как к животным»
Евгений Шрайнер
06:17
Я угораю)
Кадыров пообещал уволить из команды чиновников, дети которых не знают чеченский и говорят на русском
glavhyilo
06:05
европа крутит педали,пока не дали.
Bloomberg: Евросоюз рассматривает план помощи Украине в обход вето Венгрии
nukemall
06:00
Бред нести не надо, силовая конструкция центроплана с моторамой - сварная из стальных труб, хвост как у И-16, клеенный монокок из берёзового шпона на сосновых шпангоутах, обшивка крыла - берёзовая фан...
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
Евгений Шрайнер
05:26
1984
Матвиенко объяснилась по поводу предложения создать «министерство счастья»
glavhyilo
05:18
может и так даже уже.
В НАТО заявили о невозможности удовлетворить военные запросы Украины
Бот_Пригожина_03081
04:51
Уже не актуально. Возврат теперь нужен по состоянию на 1945 год.
В НАТО заявили о невозможности удовлетворить военные запросы Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем