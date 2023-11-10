Компания превращается в контрактного производителя чипов, обслуживающего преимущественно внутренний рынок Китая.

Ресурс Nikkei Asian Review обнажил новые грани экономической активности китайской компании SMIC, которая накануне выступила с квартальным отчётом. В минувшем квартале, напомним, совокупная выручка SMIC сократилась на 15% до $1,62 млрд, чистая прибыль упала на 80% до $94 млн, а норма прибыли сократилась с 38,9 до 19,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник изображения: SMIC

В таких сложных условиях компания повысила годовой план по капитальным затратам на 18% до $7,5 млрд по сравнению с уровнем прошлого года. До этого считалось, что по итогам текущего года она потратит примерно $6,35 млрд — примерно столько же, как в прошлом году. Это означает, что SMIC решила больше денег потратить на строительство новых предприятий и закупку технологического оборудования. Не исключено, что в последнем случае она пытается успеть до введения с первого января новых ограничений на поставку литографического оборудования из Нидерландов.

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SMIC явным образом превращается во внутреннего китайского контрактного производителя чипов, поскольку доля её выручки, получаемой на рынке КНР, в прошлом квартале выросла в годовом сравнении с 75,1 до 84 %. К сожалению, это усиливает и влияние зарубежных санкций — против национальной полупроводниковой отрасли действуют США, Япония и Нидерланды, являющиеся основными поставщиками оборудования для производства чипов.