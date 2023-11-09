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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Популярность новых смартфонов Huawei не помогла SMIC избежать падения выручки
Данный показатель деятельности крупнейшего производителя чипов в Китае падает уже третий квартал подряд.

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По оценкам сторонних аналитиков, дебют смартфонов Huawei Mate 60 на базе 7-нм процессоров HiSilicon, выпускаемых SMIC под гнётом санкций США, позволил китайскому поставщику смартфонов не только увеличить объёмы продаж профильной продукции на 37% год к году, но и нарастить свою долю на домашнем рынке смартфонов с 9,1 до 12,9 %. За первые шесть недель Huawei, как предполагается, продала не менее 1,6 млн смартфонов новой серии.

Судя по опубликованной Bloomberg финансовой статистике SMIC за третий квартал, выручка непосредственного производителя нашумевших 7-нм процессоров сокращается уже три квартала подряд, и в минувшем она упала на 15% до $1,62 млрд, слегка не оправдав ожиданий инвесторов.

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Источник изображения: SMIC

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Чистая прибыль SMIC в третьем квартале сократилась на 80% до $94 млн. В этом случае расхождение с прогнозной величиной оказалось едва ли не двукратным. По всей видимости, спад на китайском рынке смартфонов в целом гораздо сильнее влиял на выручку SMIC, чем узконаправленный всплеск популярности устройств Huawei на базе новейших чипов производства первой из компаний. Сохраняется вероятность, что по итогам текущего квартала выручка SMIC всё же вернётся к росту.

#аналитика #финансы #полупроводники #китайские производители #smic
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