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Новости Hardware Алексей Сычёв
Санкциям наперекор: NVIDIA собирается выпустить три новые модели ускорителей вычислений для Китая
Рецепт годичной давности должен сработать и сейчас.

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Когда в октябре прошлого года власти США ввели ограничения на поставку в Китай ускорителей вычислений A100 и H100, руководствуясь критерием скорости обмена данными между ними, NVIDIA быстро адаптировалась, буквально в течение нескольких недель предложив китайским клиентам соответствующие новым требованиям ускорители: сперва A800, а потом и H800. С прошлого месяца поставки их в Китай тоже оказались под запретом, и теперь Bloomberg со ссылкой на государственные СМИ сообщает, что NVIDIA адаптировалась и под новые экспортные ограничения США.

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Источник изображения: Bloomberg

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Уже буквально со дня на день китайские клиенты NVIDIA, по данным источника, начнут получать некие новые версии ускорителей вычислений, созданные на базе H100 с учётом самых свежих ограничений. Ассортимент новых ускорителей NVIDIA для китайского рынка может измеряться тремя моделями. Кроме того, даже Intel якобы собирается выпустить некий адаптированный вариант ускорителя вычислений для китайских клиентов. Судя по всему, американским чиновникам скоро придётся готовить новые запреты.

#nvidia #сша #китай #санкции #искусственный интеллект #a100 #h800
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