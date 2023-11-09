Но рынок смартфонов подводит компанию.

Как поясняет CNBC, для компании Sony минувший фискальный квартал характеризовался ростом выручки на 8% до $18,5 млрд при сокращении операционной прибыли на 29% до $1,74 млрд. В последнем случае компания склонна винить в отрицательной динамике спад на рынке смартфонов, для которых она выпускает датчики изображений к цифровым камерам. Прибыль компании в полупроводниковом секторе снизилась на 38%, а общая операционная прибыль оказалась заметно ниже ожиданий аналитиков.

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Источник изображения: Bloomberg

Всё это не помешало руководству Sony сохранить прогноз по количеству выпущенных за фискальный год, который завершится в марте, игровых консолей. За соответствующий 12-месячный период она рассчитывает выпустить 25 млн игровых консолей, хотя и признаёт, что превысить этот рубеж будет затруднительно с учётом нахождения платформы PlayStation 5 в зрелой фазе своего жизненного цикла. Ставка делается на появление новой модификации консоли, но в целом приоритетом для Sony является прибыльность данного вида бизнеса, а не расширение пользовательской базы.

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В прошлом квартале Sony реализовала 4,9 млн консолей PlayStation 5, с начала года это количество достигло 8,2 млн штук, а всего с момента анонса платформы в 2020 году было продано 46,9 млн соответствующих устройств.