Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Замена ускорителей NVIDIA на процессоры Intel целесообразна лишь в узком спектре задач
И без них полноценно работать с большими языковыми моделями невозможно.

реклама

Южнокорейский интернет-гигант Naver недавно объявил о своих намерениях использовать вместо ускорителей NVIDIA в своих серверных системах центральные процессоры Intel Xeon из-за дефицита первых, но эксперты Bernstein в целом скептически отнёсся к целесообразности такой замены. Даже с учётом более высокой стоимости ускорителей NVIDIA, они остаются более эффективным решением с точки зрения удельных затрат на решение вычислительных задач.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Полноценно заменить ускорители NVIDIA при помощи сколь угодно большого количества центральных процессоров Intel в рамках разумного бюджета невозможно, поясняют аналитики. Эти процессоры эффективны только для формирования логических выводов и работы с языковыми моделями, использующими весьма ограниченное количество параметров. Если основная языковая модель Naver использует примерно 200 млрд параметров, то подсистема на базе процессоров Intel сможет работать лишь с 5% этой модели в лучшем случае. Использовать такую аппаратную платформу для обучения системы уже не получится. Наиболее эффективно сочетать центральные процессоры со специализированными ускорителями, как резюмируют эксперты Bernstein.

#intel #nvidia #искусственный интеллект
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel поможет наладить выпуск недорогих ноутбуков в Индии
Разработка техпроцесса Intel 18A уже завершена
Intel решила не торопиться с расширением предприятия во Вьетнаме
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
40
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году
5
Ученые обнаружили связь между грибами и растениями – происходит эволюция грибов
8
Как запускать Android-приложения на своем компьютере с ОС Windows
8
Итоги гоночного уик-энда 4-5 ноября
6
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 4
3
SpaceX выводит на орбиту 23 новых интернет-спутника Starlink, зачем на орбите 30 000 спутников
7
Китай вытеснил крупнейшие оборонные компании Запада с рынка боевых летательных аппаратов
+
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
30
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Za9c
14:42
Погодите, вы берёте телефон за 5 косых, а там ещё надо доплатить, чтобы памяти на 256 гигов добавили? Что ще бред. Трубка должна быть в максимальной конфигурации и памяти на тб, чтобы показать свою эл...
Vertu MetaVertu II – Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей и две 50-МП камера по цене от $5100
OgoGoLog
14:33
Как хорошо, что нам теперь плевать на постановления иностранных судов, а Нафтогаз лишился южной ветки газопровода, которая поболее чем 2 млрд стоит. С 2018 года страна шагнула сильно вперёд. Желание У...
Минфин Украины заявил, что если Запад не профинансирует страну, то ей грозит дыра в бюджете на $29 млрд
4i4o
14:29
лох -не мамонт !
Vertu MetaVertu II – Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей и две 50-МП камера по цене от $5100
Lexagon
14:26
Сенсация! Оказывается, существуют российские народные сказки!
Киноадаптация российской сказки "По щучьему велению" собрала рекордную кассу в 1 млрд рублей
Red Red
14:24
вот это добило "А ещё приверженцы Linux что-то свой рот открывают на мой ChimbaBench, наверное завидуют что какой-то там Чимбал смог сделать нормальный интерфейс, который нормально работает в любом ди...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
Mr Black
14:20
GTX RTX GT5060X Ti SUPER на подходе значит
Похоже, RTX 4070 Ti Super действительно выпустят — инсайдер показал предполагаемый шаблон упаковки
Артем Артищев
14:16
СЛИШКОМ МНОГО БУКВ. Я устаю все это читать, одно и то тоже разными словами по несколько раз. Сколько тут полезной нагрузки?
Ученые обнаружили связь между грибами и растениями – происходит эволюция грибов
OgoGoLog
14:16
"достойно даёт отпор" А даёт ли? Все успехи Украины медийно направленные, в действительно важных вещах одни неудачи.
Рекордные запасы газа в Европе оказались распределены по странам неравномерно
OgoGoLog
14:13
Ты же постоянно лжешь с этими "три дня". Как видим, дадут.
Рекордные запасы газа в Европе оказались распределены по странам неравномерно
-[]-
14:12
Поправка - "Тебе насрали!" )))
Минфин Украины заявил, что если Запад не профинансирует страну, то ей грозит дыра в бюджете на $29 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем