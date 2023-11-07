Опытное производство продукции будет запущено в следующем квартале.

Как сообщило издание Nikkei Asian Review, на мероприятии Intel Innovation Day на Тайване глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в очередной раз подтвердил готовность начать выпуск продукции по технологии Intel 18A в следующем квартале. По его словам, стадия разработки уже завершена, и теперь компания готова наладить выпуск образцов соответствующей продукции.

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Источник изображения: Nikkei

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Глава Intel пояснил, что компания выполнит свой план по освоению пяти новых техпроцессов за четыре года, она уже преодолела два с половиной года на этом пути. Серийный выпуск продукции по технологии Intel 3 тоже начнётся в следующем году, сейчас ведётся последняя фаза отладки. Попутно Гелсингер заявил, что персональные компьютеры с поддержкой ускорения работы систем искусственного интеллекта станут следующим «определяющим моментом в истории отрасли».