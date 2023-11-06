В какие сроки, не уточняется.

Мексика и Индия до сих пор упоминались, помимо Китая, в качестве вероятных мест для организации производства самого доступного электромобиля марки Tesla, но Reuters со ссылкой на очевидцев встречи Илона Маска (Elon Musk) с коллективом предприятия в Германии сообщило, что выпуск машины стоимостью около 25 000 евро должен быть налажен здесь. Это, конечно, не отменяет намерений Tesla по развитию других производственных площадок, но делает поставленную задачу более сложной с учётом специфики европейской экономики и промышленности.

реклама

Источник изображения: Tesla

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Предполагается, что одним из способов снизить себестоимость самого доступного электромобиля Tesla станет использование технологии литья под давлением для изготовления основания кузова машины. По сути, его можно будет собрать из трёх крупных монолитных деталей. Это ухудшает ремонтопригодность конструкции, но ускоряет производство и одновременно снижает массу за счёт экономии на крепёжных элементах и сварных швах. Когда планируется наладить выпуск недорогого по меркам Tesla электромобиля в Германии, не уточняется. До этого компания планирует увеличить производительность предприятия до 1 млн машин в год.