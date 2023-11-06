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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выпуск электромобиля Tesla стоимостью 25 000 евро будет налажен в Германии
В какие сроки, не уточняется.

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Мексика и Индия до сих пор упоминались, помимо Китая, в качестве вероятных мест для организации производства самого доступного электромобиля марки Tesla, но Reuters со ссылкой на очевидцев встречи Илона Маска (Elon Musk) с коллективом предприятия в Германии сообщило, что выпуск машины стоимостью около 25 000 евро должен быть налажен здесь. Это, конечно, не отменяет намерений Tesla по развитию других производственных площадок, но делает поставленную задачу более сложной с учётом специфики европейской экономики и промышленности.

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Источник изображения: Tesla

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Предполагается, что одним из способов снизить себестоимость самого доступного электромобиля Tesla станет использование технологии литья под давлением для изготовления основания кузова машины. По сути, его можно будет собрать из трёх крупных монолитных деталей. Это ухудшает ремонтопригодность конструкции, но ускоряет производство и одновременно снижает массу за счёт экономии на крепёжных элементах и сварных швах. Когда планируется наладить выпуск недорогого по меркам Tesla электромобиля в Германии, не уточняется. До этого компания планирует увеличить производительность предприятия до 1 млн машин в год.

#tesla #илон маск #германия #электромобили tesla
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