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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel поможет наладить выпуск недорогих ноутбуков в Индии
Только вряд ли за счёт поставок дешёвых процессоров.

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Индийские власти хоть и решили не спешить с радикальным запретом на импорт ноутбуков, от идеи стимулировать всеми возможными средствами локализацию их производства не отказались. Как сообщает DigiTimes, компания Intel взялась помочь местным производителям наладить выпуск недорогих ноутбуков. Вряд ли данная помощь будет заключаться в разработке недорогой компонентной базы, поскольку Intel от таких инициатив давно отказалась в силу низкой прибыльности бюджетных платформ, а вот на уровне консультаций опыт Intel вполне мог бы пригодиться индийской электронной промышленности.

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Источник изображения: DigiTimes

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В конце концов, процессорный гигант может поделиться с индийскими производителями ноутбуков некими типовыми решениями, которые позволят им в сжатые сроки наладить выпуск недорогих ноутбуков. Впрочем, если они будут базироваться на x86-совместимых процессорах, минимальной цены всё равно добиться не удастся, ведь в той же образовательной сфере нередко востребованы так называемые «хромбуки», основанные на процессорах с Arm-совместимой архитектурой.

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