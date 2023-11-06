В четвёртом квартале этого года.

На следующей неделе тайваньская компания Foxconn опубликует подробный квартальный отчёт и поделится прогнозом на текущий, но уже сейчас представители компании, по данным Reuters, выражают уверенность в способности выручки четвёртого квартала существенно вырасти по сравнению с третьим. Этому, по мнению крупнейшего контрактного производителя электроники в мире, будет способствовать выход на рынок новых моделей устройств.

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Источник изображения: Apple

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Конкретно продукция Apple в этом контексте не упоминается, но очевидно, что появление на рынке смартфонов семейства iPhone 15 свой вклад в увеличение выручки Foxconn сделает. В октябре, как отмечается в сообщении Foxconn, выручка компании сократилась год к году на 4,56% до $23,09 млрд, но в последовательном сравнении она выросла на 12,2%. В США и Китае, по словам представителей компании, покупательская активность особенно высока, поэтому она не отказывается от существующего прогноза на текущий квартал, но придать ему более чёткие очертания готова лишь на следующей неделе.