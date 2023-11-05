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Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla Cybertruck был замечен в чёрном исполнении
Пикап был предсказуемо оклеен плёнкой.

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Заигрывания компании Tesla с темой пуленепробиваемости внешних конструктивных элементов электрического пикапа Cybertruck на прошлой неделе привели к новым заявлениям. Пистолет-пулемёт Томпсона, как утверждают представители компании, не способен пробить дверные панели пикапа насквозь, хотя и повреждает их внешнюю часть. Илон Маск (Elon Musk) в одном из своих недавних интервью заявил, что пуленепробиваемыми могут стать и стёкла пикапа, но эта опция потребует доплаты.

В любом случае, использование нержавеющей стали для изготовления внешних кузовных панелей пикапа, обусловило ещё одну важную особенность Tesla Cybertruck — машины не будут окрашиваться производителем. Если владелец пожелает придать пикапу другой цвет, то кузовные панели придётся оклеить плёнкой. По слухам, подобная услуга непосредственно в исполнении Tesla обойдётся как минимум в $8500. Как сообщает Electrek, в США недавно видели пикап Cybertruck чёрного цвета, на котором ездил главный дизайнер компании Tesla.

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Источник изображения: Electrek

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Машина была предсказуемо оклеена плёнкой, однако до сих пор нет определённости, будет ли Tesla изначально предлагать такую услугу напрямую. Если учесть, что прочие автомобили оклеиваются более дорогой и долговечной полиуретановой плёнкой из соображений защиты лакокрасочного покрытия кузова, то для Cybertruck необходимость такой защиты неактуальна, ведь его кузов изготовлен из нержавеющей стали и не покрывается краской. В этом случае для придания необходимого эстетического эффекта можно было бы ограничиться использованием виниловой плёнки, которая обходится дешевле. Впрочем, обширная площадь поверхности кузовных панелей в любом случае делает подобный тюнинг не самым дешёвым удовольствием, хотя оклейщикам удобнее работать с плоскими поверхностями и прямыми гранями, которыми изобилует кузов Cybertruck.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
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