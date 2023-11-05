Но он всё равно будет представлен не ранее конца 2025 года.

Итальянские производители спорткаров пока пытаются отстоять право на жизнь мощных машин с ДВС, призывая разрешить их эксплуатацию в будущем с условием использования синтетических видов топлива, по своим показателям удовлетворяющих строгих защитников окружающей среды. Тем не менее, неминуемый переход на электротягу ими готовится, и марка Ferrari не является исключением. Как напоминает Electrek, свой первый электромобиль она собирается представить к концу 2025 года, но не стесняется уже сейчас заявить, что в третьем квартале этого года достигла определённого прогресса, и теперь можно считать, что разработка первого электромобиля Ferrari ведётся с опережением графика.

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Источник изображения: Electrek

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Представители Ferrari продолжают тщательно скрывать своего партнёра в сфере поставок тяговых батарей. Уже сейчас в родном для себя итальянском городе Маранелло компания строит предприятие, на котором будет выпускать электродвигатели, инверторы и тяговые батареи не только для электромобилей, но и для собственных гибридных моделей. Строительство предприятия планируется завершить к июню 2024 года, а к концу 2025 года должен быть представлен первый электромобиль марки.