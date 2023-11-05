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Новости Hardware Алексей Сычёв
Коровий навоз в Индии будет использоваться для выработки топлива для автотранспорта
300 млн голов скота могут обеспечить топливом 30 млн машин.

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Отходы жизнедеятельности коров, которые в Индии распространены и многочисленны, буквально лежат под ногами, а ведь они могут служить источником метана, на котором двигатели внутреннего сгорания уже давно приспособлены работать. Как поясняет Nikkei Asian Review, сейчас в Индии около 300 млн голов крупного рогатого скота. Если участь, что продуктов жизнедеятельности 10 коров хватит на целый день эксплуатации одного автомобиля, то можно перевести до 30 млн машин на использование биогаза в качестве топлива.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

По словам специализирующейся на такой переработке навоза компании Banas Dairy, если покупать у фермеров килограмм навоза по одному центу, то даже с учётом затрат на извлечение метана и его сжижение, такое топливо выходит в два раза дешевле бензина, поэтому экономический стимул к развитию такого бизнеса имеется. Кроме того, переработка навоза таким образом позволяет улавливать метан, который выделяется при его естественном разложении и заметно сильнее влияет на экологию, чем углекислый газ. Опять же, последний поглощается растениями, которые используются в качестве корма для скота.

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Чтобы данный вид топлива получил распространение в Индии, нужно вкладываться преимущественно в заправочную и перерабатывающую инфраструктуру. Рынок транспортных средств, работающих на сжиженном природном газе, в Индии достаточно развит. Компания Suzuki, например, контролирует 70% рынка транспортных средств с такими типами силовых установок в Индии. Она также участвует в строительстве предприятий по переработке навоза в биогаз. Важно, что твёрдые остатки после добычи метана из навоза могут быть возвращены фермерам и использоваться в качестве удобрения, так что в этой цепочке переработки ничего не выбрасывается.

#автомобили #индия #двс #метан #биотопливо #навоз
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