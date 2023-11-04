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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские клиенты ASML просят компанию ускорить поставки заказанного оборудования
Это не тот случай, когда хотят сибаса побыстрей.

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Ссылающаяся на другое китайское издание интернет-версия SCMP поясняет, что глава китайского представительства ASML на прошлой неделе подтвердил стремление местных клиентов компании получить как можно больше оборудования до конца текущего года. Как известно, с первого января следующего года ASML по закону утратит возможность поставлять в Китай часть ассортимента своих литографических сканеров семейства TWINSCAN 2000. Это не самые передовые системы для работы с глубоким ультрафиолетовым излучением и погружной литографией, но американские чиновники считают, что они могут использоваться партнёрами Huawei для изготовления не только 7-нм, но и 5-нм компонентов.

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Источник изображения: ASML

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Уместно напомнить, что в третьем квартале этого года объёмы новых заказов ASML сократились на 42%, а выручка на китайском направлении достигла 46% от совокупной. В таких условиях компания просто не может пренебрегать интересами китайских клиентов, от которых за предыдущих два года набрала заказов на сумму 35 млрд евро. Текущий год позволил ASML хотя бы частично погасить накопившиеся в Китае обязательства перед клиентами. Компания присутствует на местном рынке с 1988 года и за это время поставила около 1400 единиц оборудования различного назначения. ASML настроена на дальнейшую плодотворную работу на китайском рынке, в ближайшие два года она намерена расширить штат местного персонала, задействованного в разработке, ремонте и обслуживании оборудования.

#полупроводники #литографическое производство #китай #санкции #asml
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