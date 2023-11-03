И опасения по поводу обострения конфликта между США и КНР отойдут на второй план.

Глава тайваньского представительства инвестиционной компании Allianz Global Investors Айви Чэнь (Ivy Chen, на фото ниже) в интервью агентству Bloomberg выразила уверенность в том, что в следующем году доходы местных поставщиков полупроводниковых компонентов вырастут на 30%, тогда как публичные компании с Тайваня в целом продемонстрируют рост доходов примерно на 20%. По мнению аналитика, в следующем году инвесторы перестанут руководствоваться опасениями по поводу начала острой фазы конфликта между КНР и США в окрестностях Тайваня.

реклама

Источник изображения: AllianzGI

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В этом году такие опасения уже стоили тайваньским публичным компаниям около $7,4 млрд потерянной капитализации, это падение стало самым сильным среди фондовых рынков Азии. Но даже в таких условиях фондовый индекс Taiex, который включает акции местных лидеров полупроводникового сектора вроде той же TSMC, смог с начала текущего года вырасти в цене на 16%. В современном мире, по словам представительницы инвестиционной компании, геополитические риски могут возникнуть где угодно, и Тайвань в этом отношении привык к существованию в зоне риска, поэтому для инвесторов было бы разумным отбросить соответствующие опасения, связанные с данным островом. Помимо полупроводникового сектора, тайваньская экономика способна привлечь инвесторов успехами в лёгкой промышленности, машиностроении и биотехнологиях.