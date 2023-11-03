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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung решила задать тенденцию к прогрессивному росту цен на твердотельную память
И подняла их на величину до 20% в этом квартале.

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Будучи крупнейшим производителем памяти, компания Samsung Electronics дольше всех сопротивлялась необходимости сокращать объёмы выпуска микросхем типа NAND, а теперь, по данным TrendForce, она ещё и раньше прочих участников рынка приступила к повышению контрактных цен на свою продукцию соответствующего типа. Так, в этом квартале Samsung уже подняла стоимость кремниевых пластин с микросхемами NAND своего производства на 10-20%.

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Источник изображения: Micron Technology

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Очевидно, этим компания не ограничится, поскольку южнокорейские СМИ сообщают о готовности Samsung поднять контрактные цены на свою твердотельную память на 20% как в первом квартале следующего года, так и во втором. Уже в этом квартале контрактные цены на твердотельные накопители для серверного применения из-за этого могут вырасти на 5-10%, а в клиентском сегменте цены на SDD вырастут на 8-13%. До розницы, возможно, пропорциональное повышение доберётся с некоторой задержкой.

#samsung #аналитика #финансы #полупроводники #nand
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