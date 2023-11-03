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Новости Hardware Алексей Сычёв
Китай призывает отечественные компании заняться созданием человекоподобных роботов
К 2025 году должны быть достигнуты первые успехи.

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Западные оппоненты нередко обвиняют китайские власти в слишком активном субсидировании тех отраслей экономики, которые считаются приоритетными в развитии, именно подобные подозрения уже становятся поводом для рассмотрения вопроса о введении дополнительных пошлин на ввоз электромобилей из Китая в Европу. Похоже, следующим направлением для технологического рывка правительство КНР выбрало сферу робототехники. Как сообщает Bloomberg, принятая недавно правительственная программа предусматривает создание условий для появления к 2025 году человекоподобных роботов китайского производства.

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Источник изображения: Unsplash, Aideal Hwa

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Власти КНР намерены создавать условия для формирования всей цепочки поставок, стимулируя разработку и производство на территории страны разного рода сенсорных систем и микроэлектроники, которые могут быть использованы при создании человекоподобных роботов. Особое внимание уделяется и развитию систем искусственного интеллекта, которые будут управлять такими роботами. К 2027 году они должны получить возможность самообучения и формирования логических выводов. Власти призывают китайских разработчиков создавать достаточно проворные манипуляторы, которые бы по своей ловкости не уступали человеческим рукам и ногам. Сколько всего средств будет выделено на реализацию этой программы, не уточняется, но акции китайских робототехнических компаний уже начали активно расти в цене.

#китай #робототехника #субсидии #роботы
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