Истина раскроется завтра.

Завтра должна быть опубликована квартальная отчётность Apple, а сегодня ресурс CNBC опубликовал прогнозы на эту тему. Аналитики ожидают, что компания завершила предыдущий квартал с выручкой в размере $89,28 млрд, что на 1% ниже результата аналогичного периода прошлого года. Если отрицательная динамика сохранится, то это будет уже четвёртый подряд квартал, в котором Apple снижает выручку.

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Источник изображения: Apple

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По мнению аналитиков Morgan Stanley, в ушедшем квартале против Apple работали не менее четырёх неблагоприятных факторов: высокая база для сравнения, сильный доллар, проблемы с поставкой компонентов для iPhone и осторожность потребителей в распределении своих расходов. Если распределить выручку по категориям продуктов, то на направлении iPhone компания должна выручить $44 млрд, как считают аналитики. Планшеты iPad могли принести ей $6,14 млрд, компьютеры Mac — $8,5 млрд, прочие продукты — $9,4 млрд. Сегмент услуг, по прогнозам экспертов, мог принести компании $21,42 млрд.