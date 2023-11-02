Кто ездит боком по утрам, тот поступает мудро.

Использование электродвигателей в составе трансмиссии полноприводных электромобилей открыло перед производителями большой простор для творчества, они начали активно внедрять функцию «танкового разворота», а некоторые ещё и вспомнили о подруливающих задних колёсах, которые несколько десятилетий использовались на машинах в дорогих ценовых сегментах ещё до перехода на электротягу. В последнем случае Tesla не стала исключением, и ресурс Electrek в свежем видеоролике одного блогера из Техаса, который специализируется на регулярных облётах территории местного предприятия Tesla на квадрокоптере, обнаружил запись с демонстрацией подруливания Cybertruck задними колёсами.

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Источник изображения: X, Joe Tegtmeyer

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В динамике соответствующий момент можно изучать здесь. Подруливающие задние колёса в данном случае были ориентированы «наружу поворота», поэтому машина буквально скользила по асфальту, как будто бы её сносило по льду. Впрочем, антураж местности в сопоставлении с климатическими нормами позволяет утверждать, что дорожное покрытие было сухим и достаточно цепким, а эффект скольжения был достигнут за счёт смещения корпуса при повороте колёс обеих осей в одном направлении. Если бы колёса задней оси были повёрнуты в противоположную сторону, это помогло бы сократить радиус поворота.