По сути, новый чип — одно из немногих изменений.

В рамках всё того же мероприятия Scary Fast купертинцы из Apple представили обновлённую версию моноблока iMac на чипе M3. Производитель уверяет, что новинка в два раза быстрее модели с процессором M1, которая появилась в продаже более двух лет назад.

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Новинка будет оснащаться всё такой же Retina-матрицей с разрешением 4,5K яркостью до 500 нит, а также процессором Apple M3 с 8-ядерным CPU и до 10 ядер GPU с 24 Гбайт унифицированной памяти. В продаже пользователь сможет найти две конфигурации iMac: в обоих случаях с 8-ядерным CPU и 8- или 10-ядерным графическим процессором GPU. Устройства можно заказать с 8, 16 или 24 Гбайт унифицированной памяти, а объём SSD можно выбирать от 256 Гбайт до 1 Тбайт. Очень странно, что Apple до сих пор использует версии накопителей в базовых версия со столь смешным объёмом, будто живя в парадигме построения цен какого-нибудь 2015 года.

Обновлённый моноблок iMac также получил модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, на задней стенке устройства расположены до четырёх портов USB-C, два из которых поддерживают Thunderbolt 4. Производитель не стал трогать камеру, шесть динамиков и студийные микрофоны — они перекочевали в новую версию без изменений.

Базовая версия iMac с чипом M3 стоит 1299 долларов, что было и в случае с предыдущей моделью. Добавим туда 8 Гбайт оперативной памяти, 256 Гбайт памяти накопителя и 8-ядерный процессор — такой получилась именно базовая версия. А за версию iMac с 10-ядерным графическим процессором нужно будет выложить уже 1499 долларов.