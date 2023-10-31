Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Обновлённая версия моноблока Apple iMac получила базовый чип M3 и малое количество изменений
По сути, новый чип — одно из немногих изменений.

реклама

В рамках всё того же мероприятия Scary Fast купертинцы из Apple представили обновлённую версию моноблока iMac на чипе M3. Производитель уверяет, что новинка в два раза быстрее модели с процессором M1, которая появилась в продаже более двух лет назад.

реклама

Новинка будет оснащаться всё такой же Retina-матрицей с разрешением 4,5K яркостью до 500 нит, а также процессором Apple M3 с 8-ядерным CPU и до 10 ядер GPU с 24 Гбайт унифицированной памяти. В продаже пользователь сможет найти две конфигурации iMac: в обоих случаях с 8-ядерным CPU и 8- или 10-ядерным графическим процессором GPU. Устройства можно заказать с 8, 16 или 24 Гбайт унифицированной памяти, а объём SSD можно выбирать от 256 Гбайт до 1 Тбайт. Очень странно, что Apple до сих пор использует версии накопителей в базовых версия со столь смешным объёмом, будто живя в парадигме построения цен какого-нибудь 2015 года.

Обновлённый моноблок iMac также получил модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, на задней стенке устройства расположены до четырёх портов USB-C, два из которых поддерживают Thunderbolt 4. Производитель не стал трогать камеру, шесть динамиков и студийные микрофоны — они перекочевали в новую версию без изменений.

Базовая версия iMac с чипом M3 стоит 1299 долларов, что было и в случае с предыдущей моделью. Добавим туда 8 Гбайт оперативной памяти, 256 Гбайт памяти накопителя и 8-ядерный процессор — такой получилась именно базовая версия. А за версию iMac с 10-ядерным графическим процессором нужно будет выложить уже 1499 долларов.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

#apple #imac
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Китае на новые Apple iPhone 15 уже предлагаются скидки в размере до 17%
Подержанные Apple iPhone 12 mini и iPhone 13 mini очень популярны в Японии
Новые Apple MacBook Pro с чипами M3 оказались на 40 % быстрее предыдущих моделей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
24
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
25
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
62
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
155
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
4
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
2
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
9

Сейчас обсуждают

Станислав Пронькин
19:01
Что ты такое, нейроморфный чип
В Лаборатории Касперского разработали нейроморфный чип – как тебе такое, Дженсен Хуанг
kilobait3
19:00
Даже старички выгоднее красных в ии.
Первые тесты 96-ядерного процессора AMD Zen 4 Threadripper показали полное превосходство над Intel
Виталий Вит
19:00
Орел даже жо этого этапа не добрался
Первый пилотируемый полет корабля Starliner состоится не раньше апреля 2024 года
Дед Мороз
18:49
Разберутся в Европе сами с топливом, поставки из России теперь не решают ничего.
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
Дед Мороз
18:47
Т72 второй год модернизируют в Чехии и поставки танков из Германии здесь совершенно не при чём. Там силами Рейнметалл восстанавливают леопарды серии 1. Они идут в разные части.
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
&lt;TopUpdate&gt;
18:45
Ну там же завуалировано, в их понимании украина защищает интересы запада, и проигрыш украины = проигрышу запада. чего они очень не хотят
Глава Пентагона заявил, что если США прекратят поддерживать Украину, то она проиграет
Serezhka
18:44
Yota - лучший оператор в России. У него никогда не было внутрисетевого роуминга, интернет всегда работал в любом регионе, нет вообще никаких опций - только связь и интернет, работает через вышки Мегаф...
В боях за Авдеевку есть первый уничтоженный Leopard-2A6, принадлежавший элитной бригаде "Магура"
DIP48
18:42
Кто то еще покупает эти xbox ?!
Microsoft начинает блокировать неавторизованные контроллеры Xbox
Serezhka
18:40
В Нерезиновой - может быть, а в остальных регионах связь МТС - говно, особенно вдали от крупных городов, не зря их аббревиатуру высмеивают как Моя Твоя не Слысать.
В боях за Авдеевку есть первый уничтоженный Leopard-2A6, принадлежавший элитной бригаде "Магура"
DungeonMasterGT
18:37
Про это в курсе, использовали ли вы его реально в 93м? Я помню только тест с фракталами, и вроде профессиональный софт тех лет умел использовать, игры и домашний софт той эпохи не использовали сопроце...
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем