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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Из-за санкций NVIDIA лишилась китайских заказов на ускорители на сумму около $5 млрд
Но вряд ли пострадает в глобальном масштабе.

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По информации источников The Wall Street Journal, компания NVIDIA уже отгрузила клиентам все заказанные на этот год ускорители вычислений, а потому рассчитывала в текущем квартале приступить к поставкам заказов 2024 года, но введённые в октябре санкции США заставили её отменить контракты на поставку соответствующей продукции в Китай. Предполагается, что из-за этого она лишилась около $5 млрд потенциальной выручки, связанной с отгрузкой ускорителей китайским клиентам.

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Источник изображения: Getty Images

Впрочем, с учётом высокого спроса на данную продукцию в других регионах, NVIDIA вряд ли останется в убытках из-за санкций США, разве что предназначенные для Китая урезанные версии ускорителей A800 и H800 придётся пристраивать в другие страны с некоторым дисконтом. За последние четыре квартала NVIDIA выручила в серверном сегменте около $22 млрд в совокупности, так что сумма на китайском направлении получилась довольно существенной.

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Компанию также спасло то обстоятельство, что в этом году она отдавала предпочтение выпуску полноценных A100 и H100, собираясь только в следующем году сосредоточиться на выпуске китайских A800 и H800. Соответственно, невостребованных ускорителей с ограниченным уровнем быстродействия у неё могло остаться не так много.

#nvidia #финансы #китай #санкции #искусственный интеллект #слухи #h800 #a800
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