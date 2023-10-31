GlobalFoundries и PSMC упоминаются в качестве потенциальных инвесторов.

Вьетнамские чиновники, как сообщает Reuters, активно ведут переговоры с представителями нескольких зарубежных компаний, специализирующихся на выпуске чипов и создании программного обеспечения для их разработки, чтобы попытаться привлечь в эту страну компанию, способную до конца десятилетия построить предприятие по выпуску чипов. За передовыми техпроцессами вьетнамские власти не гонятся, их вполне бы устроили чипы, пригодные для использования в автомобильной электронике, которая сейчас тоже бурно развивается.

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Источник изображения: Reuters

У компании Intel во Вьетнаме расположено крупное предприятие по тестированию и упаковке чипов, а Samsung здесь собирает существенную часть своих смартфонов, но непосредственно обработкой кремниевых пластин на территории страны никто не занимается. Власти Вьетнама хотят изменить такое положение дел, и готовы привлекать профильных производителей серьёзными субсидиями. Впрочем, представители компании Synopsys предупредили чиновников, что на строительство более или менее современного предприятия полупроводниковой отрасли сейчас нужно потратить не менее $50 млрд, а прочие страны типа США, Китая или Южной Кореи сейчас тоже готовы выделять целевые субсидии, завлекая производителей на свою территорию.

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По слухам, одними из кандидатов на строительство предприятия по выпуску чипов во Вьетнаме чуть не стали американская GlobalFoundries и тайваньская PSMC (не путать с TSMC). Первая из них якобы потеряла интерес к этой идее достаточно быстро, но официальные представители компании комментировать слухи отказались, а PSMC на запрос Reuters просто не ответила.