Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Вьетнам до конца десятилетия хочет обзавестись на своей территории предприятием по производству чипов
GlobalFoundries и PSMC упоминаются в качестве потенциальных инвесторов.

реклама

Вьетнамские чиновники, как сообщает Reuters, активно ведут переговоры с представителями нескольких зарубежных компаний, специализирующихся на выпуске чипов и создании программного обеспечения для их разработки, чтобы попытаться привлечь в эту страну компанию, способную до конца десятилетия построить предприятие по выпуску чипов. За передовыми техпроцессами вьетнамские власти не гонятся, их вполне бы устроили чипы, пригодные для использования в автомобильной электронике, которая сейчас тоже бурно развивается.

реклама

Источник изображения: Reuters

У компании Intel во Вьетнаме расположено крупное предприятие по тестированию и упаковке чипов, а Samsung здесь собирает существенную часть своих смартфонов, но непосредственно обработкой кремниевых пластин на территории страны никто не занимается. Власти Вьетнама хотят изменить такое положение дел, и готовы привлекать профильных производителей серьёзными субсидиями. Впрочем, представители компании Synopsys предупредили чиновников, что на строительство более или менее современного предприятия полупроводниковой отрасли сейчас нужно потратить не менее $50 млрд, а прочие страны типа США, Китая или Южной Кореи сейчас тоже готовы выделять целевые субсидии, завлекая производителей на свою территорию.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По слухам, одними из кандидатов на строительство предприятия по выпуску чипов во Вьетнаме чуть не стали американская GlobalFoundries и тайваньская PSMC (не путать с TSMC). Первая из них якобы потеряла интерес к этой идее достаточно быстро, но официальные представители компании комментировать слухи отказались, а PSMC на запрос Reuters просто не ответила.

#полупроводники #globalfoundries #субсидии #производство #вьетнам #psmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Мощности SK hynix по выпуску памяти HBM3 заняты на весь следующий год
Китайские власти решили поддержать молодого производителя памяти двумя миллиардами долларов США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
27
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
25
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
55
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
155
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
2
Почему Иран не станет начинать войну с Израилем и США
9
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
1

Сейчас обсуждают

Umid Xaydarov
14:49
они каличные. я в мусор не играю
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
Гвоздь
14:49
там есть и бесплатные игры
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
SlavicUnion
14:48
👍
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
OgoGoLog
14:45
Тупой бот с 3-мя присказками. Как же слабо ЦИПСО...
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
Umid Xaydarov
14:42
там всё платно. а я не лох чтоб покупать когда бесплатно можно взять
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
Bearcub
14:39
Рад что ты согласен что зе управляет наци))) это прогресс)))
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
Гвоздь
14:39
значит ты лошок, если у тебя нету стима
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
Александр
14:37
То то он такой грустный-грустный.)))🤣🤣🤣😂
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
Пузо
14:33
Как будто у лесты хозяева другие, ога.
Депутат Госдумы Антон Горелкин: возможно, World of Tanks заблокируют в России
Mr. Night
14:24
Израиль должен покончить с этими бесами из Газы раз и навсегда. Израиль - это вся Палестина!
Постпред Израиля при ООН надел жёлтую Звезду Давида и отказался её снимать, пока Совбез не осудит ХАМАС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем