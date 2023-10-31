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Вьетнамские чиновники, как сообщает Reuters, активно ведут переговоры с представителями нескольких зарубежных компаний, специализирующихся на выпуске чипов и создании программного обеспечения для их разработки, чтобы попытаться привлечь в эту страну компанию, способную до конца десятилетия построить предприятие по выпуску чипов. За передовыми техпроцессами вьетнамские власти не гонятся, их вполне бы устроили чипы, пригодные для использования в автомобильной электронике, которая сейчас тоже бурно развивается.
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У компании Intel во Вьетнаме расположено крупное предприятие по тестированию и упаковке чипов, а Samsung здесь собирает существенную часть своих смартфонов, но непосредственно обработкой кремниевых пластин на территории страны никто не занимается. Власти Вьетнама хотят изменить такое положение дел, и готовы привлекать профильных производителей серьёзными субсидиями. Впрочем, представители компании Synopsys предупредили чиновников, что на строительство более или менее современного предприятия полупроводниковой отрасли сейчас нужно потратить не менее $50 млрд, а прочие страны типа США, Китая или Южной Кореи сейчас тоже готовы выделять целевые субсидии, завлекая производителей на свою территорию.
По слухам, одними из кандидатов на строительство предприятия по выпуску чипов во Вьетнаме чуть не стали американская GlobalFoundries и тайваньская PSMC (не путать с TSMC). Первая из них якобы потеряла интерес к этой идее достаточно быстро, но официальные представители компании комментировать слухи отказались, а PSMC на запрос Reuters просто не ответила.