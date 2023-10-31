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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские власти решили поддержать молодого производителя памяти двумя миллиардами долларов США
А по факту в его развитие было вложено более $5 млрд.

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В 2021 году в восточной провинции Китая Аньхой была основана компания Changxin Xinqiao, сферой деятельности которой должны стать разработка и выпуск микросхем оперативной памяти. Она уже оформила заявку на строительство предприятия по выпуску микросхем типа DRAM с использованием кремниевых пластин типоразмера 300 мм. Как сообщает Reuters, правительственный фонд Big Fund в конце этого месяца стал акционером молодой компании, вложив $2 млрд в её капитал и получив треть акций.

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Источник изображения: Reuters

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Власти провинции Аньхой и города Хэбэй через подконтрольные им структуры вложили в капитал Changxin Xinqiao по $1,4 и $1,9 млрд соответственно. Самое интересное, что возглавляет компанию руководитель более известного в Китае производителя памяти CXMT. По всей видимости, китайские власти хотят немного диверсифицировать риски, вкладывая деньги в развитие нескольких производителей микросхем DRAM, поскольку их деятельность сейчас находится под пристальным вниманием американских властей.

#полупроводники #китай #китайские производители #субсидии #dram #cxmt
Источник: reuters.com
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