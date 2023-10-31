По сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Вчера стало известно, что после экспериментов с управлением бизнесом по выпуску твердотельной памяти Western Digital ко второй половине следующего года вернётся к истокам, и будет производить жёсткие диски, а выделенная из её состава вторая компания продолжит выпускать твердотельную память. Впрочем, структура отчётности WD уже сейчас позволяет довольно чётко разделять, какими были успехи и неудачи на каждом из двух направлений деятельности.

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Источник изображения: Western Digital

Из $2,75 млрд, вырученных Western Digital в минувшем квартале, на жёсткие диски пришлось чуть менее $1,2 млрд, а остальное обеспечила реализация твердотельной памяти и накопителей на её основе. Последний вид бизнеса принёс компании убытки в размере $161 млн, а вот реализация классических жёстких дисков обеспечила прибыли в размере $273 млн, хотя она сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза. В целом, норма прибыли на уровне компании опустилась с 26,3 до 3,6 %, и винить в этом как раз нужно рынок твердотельной памяти. Непосредственно выпуск и реализация жёстких дисков обеспечили норму прибыли 22,9%, лишь немногим уступив прошлогодним 28,5%, а вот на твердотельном направлении норма прибыли стала отрицательной по итогам прошлого квартала, опустившись до минус 10,3%.

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Если говорить непосредственно о поставках жёстких дисков, то в облачном сегменте они сократились в годовом сравнении с 8,6 до 5,3 млн штук, на клиентском направлении с 3,4 до 2,6 млн штук, а в сегменте потребительской электроники они условно стабильны со снижением с 2,7 до 2,5 млн штук за год. Всего в третьем квартале компания отгрузила 10,4 млн жёстких дисков, и это почти в полтора раза меньше, чем годом ранее. Зато в облачном сегменте почти половина поставляемых в третьем квартале жёстких дисков имела объём 26 Тбайт, скоро пройдут сертификацию накопители объёмом 28 Тбайт, а в перспективе компания собирается выпустить модели ёмкостью до 40 Тбайт включительно.