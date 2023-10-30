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Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка AMD в прошлом квартале могла вырасти на 6%, как считают аналитики
И рынок ПК может внушить оптимизм инвесторам.

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На этой неделе об итогах третьего квартала с точки зрения своей деятельности должна рассказать компания AMD, и аналитики Piper Sandler предвкушают, что продемонстрированные Intel положительные для рынка ПК сигналы будут способствовать положительной динамике выручки конкурирующей AMD. Последняя до 21% своей выручки получает в сегменте ПК, поэтому данный рынок продолжает оставаться для неё очень важным.

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Источник изображения: AMD

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В среднем ожидается, что AMD последовательно увеличит выручку по итогам третьего квартала на 6% до $5,69 млрд, при этом год к году она сократится на 13%. Нехватка на рынке ускорителей вычислений должна способствовать высокой популярности ускорителей AMD Instinct MI300 после начала их поставок. Единственной «ложкой дёгтя» может стать снижение выручки на 13% в сегменте программируемых матриц, а в следующем квартале такое снижение может достичь 10%.

#amd #аналитика #финансы
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