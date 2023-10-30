И рынок ПК может внушить оптимизм инвесторам.

На этой неделе об итогах третьего квартала с точки зрения своей деятельности должна рассказать компания AMD, и аналитики Piper Sandler предвкушают, что продемонстрированные Intel положительные для рынка ПК сигналы будут способствовать положительной динамике выручки конкурирующей AMD. Последняя до 21% своей выручки получает в сегменте ПК, поэтому данный рынок продолжает оставаться для неё очень важным.

реклама

Источник изображения: AMD

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В среднем ожидается, что AMD последовательно увеличит выручку по итогам третьего квартала на 6% до $5,69 млрд, при этом год к году она сократится на 13%. Нехватка на рынке ускорителей вычислений должна способствовать высокой популярности ускорителей AMD Instinct MI300 после начала их поставок. Единственной «ложкой дёгтя» может стать снижение выручки на 13% в сегменте программируемых матриц, а в следующем квартале такое снижение может достичь 10%.