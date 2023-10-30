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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году Intel сохранила капитальные затраты на прежнем уровне
Хотя наверняка хотела бы увеличить.

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Компания Intel сейчас находится в роли догоняющего на рынке литографических технологий, одновременно она стремится в этом десятилетии войти в число двух крупнейших контрактных производителей чипов в мире, поэтому вкладывать деньги в модернизацию существующих предприятий и строительство новых вынуждена в серьёзных количествах. Правда, необходимо учитывать, что подход к вопросу действующего руководства подразумевает покрытие компанией за счёт собственных средств не более 30% затрат на строительство новых предприятий. До 30% она готова привлекать у инвесторов или крупных клиентов в форме авансового платежа, остальное Intel надеется покрывать за счёт субсидий.

Так или иначе, в форме 10-Q за третий квартал указано, что за девять месяцев этого года Intel понесла капитальных затрат на сумму не более $19,1 млрд — ровно столько же, как и в прошлом году. В условиях, когда та же TSMC вынуждена сокращать капитальные затраты, это внушающая уважение стабильность, при этом Intel и не увеличила профильные расходы при довольно плотном графике строительства новых предприятий.

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Источник изображения: Intel

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Зато дивиденды по итогам девяти месяцев этого года Intel сократила с $4,5 до $2,6 млрд. Это как раз та статья расходов, которой в сложившейся ситуации можно пожертвовать. Очередная выплата дивидендов из расчёта $0,125 на одну акцию состоится 1 декабря этого года среди тех, кто являлся обладателем акций Intel по состоянию на 7 ноября 2023 года.

#intel #аналитика #финансы #литографическое производство
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