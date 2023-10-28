Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Intel изначально рассчитывал потратить на возрождение компании не менее пяти лет
Половина этого срока уже прошла, а через три года маячит пенсия.

реклама

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) вчера не отказывал себе в удовольствии пообщаться с прессой и представителями аналитического сообщества за пределами квартального отчётного мероприятия, а потому заблаговременно дал интервью ресурсу Barron’s, в котором мимоходом рассказал о своих дальнейших планах по нахождению у руля компании.

реклама

Источник изображения: Intel

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Начнём с того, что сейчас Гелсингеру уже 62 года, и в 65 лет руководители корпораций в США обычно предпочитают уходить на заслуженный отдых, если только решение совета директоров в сочетании с их личным намерением не позволят им оставаться у руля дольше. Действующий генеральный директор Intel два с половиной года назад вступил в должность, в разговоре с супругой пояснив, что на реформирование бизнеса компании рассчитывает потратить не менее пяти ближайших лет. Сейчас он возглавляет корпорацию уже на протяжении двух с половиной лет, и вполне доволен собственными достижениями в этом качестве. Удастся ли Гелсингеру реализовать все оставшиеся планы за следующие два с половиной года, либо ему придётся задержаться с выходом на пенсию, мы узнаем лишь ближе к окончанию этого срока.

#intel #пэт гелсингер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel не видит существенных угроз для выручки от новых санкций США против Китая
Акции Intel после выхода квартальной отчётности выросли в цене почти на 10%
Intel уже в следующем году начнёт получать выручку от услуг по упаковке чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему Poco F5 – один из лучших смартфонов 2023 года
24
Очень короткое тестирование вентилятора ID-COOLING XF-12025-SD-K
7
"Бэтмобили" и "Моби Дики" гоночных трасс
1
Почему я не люблю отдых в Крыму
54
Названы новые системы ПВО, сбившие за пять дней 24 украинских самолета
19
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
12
Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
Краткая история о том, как Фил Спенсер закапывал консоли Xbox
7
X-44 – истребитель-невидимка, который так и не пошёл в серию
+
Китай опередил США в гиперзвуковой гонке вооружений — SCMP
1

Сейчас обсуждают

Дмитрий
10:19
в таких темпах для 4к видеокарту придется еще года 3-4 ждать за 5 тыщ баксов
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
Дмитрий
10:18
там на 580 и 570 радеонах запускают она фризит по 2 кадра.
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
Eugmented
10:09
а главное наклейка не ломается и в стоплист тебя не вносит
Каждый третий россиянин оплачивает товары и услуги через СБП
usr721
10:09
Привычная помойка MilitaryWatch. Лучше попросите огласить источник их существования.
MWM: Кинжал - асимметричный ответ России на внешние угрозы, который остановить абсолютно нечем
usr721
10:07
Ага, куда уж Патриоту до лучшей в мире аналоговнетной С-400, которая складывается от обыкновенных украинских Нептунов.
MWM: Кинжал - асимметричный ответ России на внешние угрозы, который остановить абсолютно нечем
Дмитрий
10:05
да от телефона зависит, там можно дотянутся но у моего телефона рамки прямые как у айфона. и он вполне может выскользнуть из рук.
Представлен Xiaomi 14 - новый компактный флагман с Snapdragon 8 Gen 3
SkyMaster
10:05
"Возможно, в будущем она станет профессиональным инструментом для дизайнеров" Да нет, просто дизайнеры будут работать в другой отрасли - на заводе или в макдаке. Какой в них смысл, если любой лапоть с...
Нейросеть RoomGPT: придумываем новую планировку для своей комнаты
garin92
09:49
Очередной "рекламный ролик" 100500 й,конторы "Диалог"
Названы новые системы ПВО, сбившие за пять дней 24 украинских самолета
wld
09:49
Лучшая реклама дистрибутива Linux. Его "улучшают","улучшают" и "улучшают" , а он работает и работает. Бедный Windows, имхо, от таких "улучшений" похоже и умер .
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
Shatun29
09:48
Ещё один клоун.
Новый спикер Конгресса США: Путин не должен победить, это подтолкнёт Китай сделать шаг на Тайвань
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем