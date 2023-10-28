Половина этого срока уже прошла, а через три года маячит пенсия.

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) вчера не отказывал себе в удовольствии пообщаться с прессой и представителями аналитического сообщества за пределами квартального отчётного мероприятия, а потому заблаговременно дал интервью ресурсу Barron’s, в котором мимоходом рассказал о своих дальнейших планах по нахождению у руля компании.

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Источник изображения: Intel

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Начнём с того, что сейчас Гелсингеру уже 62 года, и в 65 лет руководители корпораций в США обычно предпочитают уходить на заслуженный отдых, если только решение совета директоров в сочетании с их личным намерением не позволят им оставаться у руля дольше. Действующий генеральный директор Intel два с половиной года назад вступил в должность, в разговоре с супругой пояснив, что на реформирование бизнеса компании рассчитывает потратить не менее пяти ближайших лет. Сейчас он возглавляет корпорацию уже на протяжении двух с половиной лет, и вполне доволен собственными достижениями в этом качестве. Удастся ли Гелсингеру реализовать все оставшиеся планы за следующие два с половиной года, либо ему придётся задержаться с выходом на пенсию, мы узнаем лишь ближе к окончанию этого срока.