Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel не опасается конкуренции со стороны Arm-совместимых процессоров для ПК
Их рыночная доля будет незначительной, как считает глава компании.

реклама

По итогам изучения квартальной отчётности издание Nikkei Asian Review первым делом сочло нужным заявить, что руководство Intel скептически оценивает перспективы существенного увеличения доли рынка Arm-совместимых процессоров в сегменте ПК. По этой причине генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) весьма сдержанно отреагировал на слухи о возможности разработки компаниями NVIDIA и AMD процессоров с этой архитектурой для сегменте ПК, которые могут появиться на рынке уже в 2025 году.

реклама

Источник изображения: Kioxia

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

При этом руководитель Intel подчеркнул, что компания воспринимает всерьёз всех конкурентов, но в случае с попытками расширить присутствие архитектуры Arm в сегменте ПК он предложил опираться на историю компании и отрасли в целом, которая неоднократно доказывала их безуспешность. Даже упоминаемые Microsoft оценки аналитиков, которые говорят о возможности увеличения доли Arm-совместимых процессоров в сегменте ПК к 2027 году до 25% с текущих 14% не смогли поколебать консервативного настроя Патрика Гелсингера. При этом он не отказывается использовать производственные мощности Intel для контрактного выпуска процессоров с архитектурой Arm. Глава Intel также убеждён, что x86-совместимые процессоры будут лидировать и в освоении искусственного интеллекта, за два ближайших года на рынок должны поступить более 100 млн чипов со встроенными блоками ускорения систем ИИ, как считает Гелсингер.

#amd #intel #nvidia #аналитика #arm
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Выручка Intel в настольном сегменте сократилась на 14,6%
Intel не видит существенных угроз для выручки от новых санкций США против Китая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему Poco F5 – один из лучших смартфонов 2023 года
19
БТР "Намер" - Тяжелый бронетранспортер израильской армии весом 60 тонн
5
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
12
Очень короткое тестирование вентилятора ID-COOLING XF-12025-SD-K
7
"Бэтмобили" и "Моби Дики" гоночных трасс
1
Почему я не люблю отдых в Крыму
50
Названы новые системы ПВО, сбившие за пять дней 24 украинских самолета
16
Об ударе ATACMS по Бердянску, последствиях и возможных контрмерах
3
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
12
Россия нацелит "Калибры" из Ладожского озера на военные объекты НАТО в Скандинавии
13

Сейчас обсуждают

Блейд
21:49
На коленях только ты здесь становишься, когда адекватные укр-тролли на оверклокеш залетают. У тебя сразу срабатывает супергеройское умение, ты исчезаешь.... Прям как гайвер. Тебе здесь уже все отпусти...
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
mirror1986
21:47
Так где санкции за геноцыд? Или холокост то де не геноцыд?
В секторе Газа отключены интернет и мобильная связь, Израиль объявил о расширении наземных «манёвров»
Гвоздь
21:47
ухахахаха, это ты на коленях просишь моей пощады. это надо же так себя опустить, не я знаю что ты унижаться любишь, но что бы так..... ухахахааа ))) я устал уже смеяться смотри
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Блейд
21:45
Всем? Это себе и ... себе? Давай на колени становись быстро, и я тебя прощу. Если ты извинишься конечно
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
kitava
21:45
Ну нет пруфов и нет. Видимо надо оснащать ракеты ПВО камерами чтобы Расул Халилов поверил.
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Гвоздь
21:43
ахахахаххахааахахахахаха ))))))))))))))))) ты внимательней прочитай, что ты написал уххаххахахахаха это же ты умоляешь, что бы тебя пощадили, ты что реально не понял что ты написал? ухахахахаха вот эт...
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Блейд
21:41
Ну то есть, вы все должны меня умолять, чтобы я вас пощадил. Потому что вы уже в интернете много чего наговорили. Thank about
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Andrii Tsyrkunov
21:40
А разве всю авиацию не уничтожили в первые дни, как заявлял Коношенков? Кто врет?
Названы новые системы ПВО, сбившие за пять дней 24 украинских самолета
Гвоздь
21:40
а зачем там такая странная надпись?
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
kitava
21:39
Иди смотреть правдивую историю про чернокожую королеву Англии от Британского ТВ XD
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем