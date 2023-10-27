Их рыночная доля будет незначительной, как считает глава компании.

По итогам изучения квартальной отчётности издание Nikkei Asian Review первым делом сочло нужным заявить, что руководство Intel скептически оценивает перспективы существенного увеличения доли рынка Arm-совместимых процессоров в сегменте ПК. По этой причине генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) весьма сдержанно отреагировал на слухи о возможности разработки компаниями NVIDIA и AMD процессоров с этой архитектурой для сегменте ПК, которые могут появиться на рынке уже в 2025 году.

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Источник изображения: Kioxia

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При этом руководитель Intel подчеркнул, что компания воспринимает всерьёз всех конкурентов, но в случае с попытками расширить присутствие архитектуры Arm в сегменте ПК он предложил опираться на историю компании и отрасли в целом, которая неоднократно доказывала их безуспешность. Даже упоминаемые Microsoft оценки аналитиков, которые говорят о возможности увеличения доли Arm-совместимых процессоров в сегменте ПК к 2027 году до 25% с текущих 14% не смогли поколебать консервативного настроя Патрика Гелсингера. При этом он не отказывается использовать производственные мощности Intel для контрактного выпуска процессоров с архитектурой Arm. Глава Intel также убеждён, что x86-совместимые процессоры будут лидировать и в освоении искусственного интеллекта, за два ближайших года на рынок должны поступить более 100 млн чипов со встроенными блоками ускорения систем ИИ, как считает Гелсингер.