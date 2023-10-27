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По итогам изучения квартальной отчётности издание Nikkei Asian Review первым делом сочло нужным заявить, что руководство Intel скептически оценивает перспективы существенного увеличения доли рынка Arm-совместимых процессоров в сегменте ПК. По этой причине генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) весьма сдержанно отреагировал на слухи о возможности разработки компаниями NVIDIA и AMD процессоров с этой архитектурой для сегменте ПК, которые могут появиться на рынке уже в 2025 году.
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При этом руководитель Intel подчеркнул, что компания воспринимает всерьёз всех конкурентов, но в случае с попытками расширить присутствие архитектуры Arm в сегменте ПК он предложил опираться на историю компании и отрасли в целом, которая неоднократно доказывала их безуспешность. Даже упоминаемые Microsoft оценки аналитиков, которые говорят о возможности увеличения доли Arm-совместимых процессоров в сегменте ПК к 2027 году до 25% с текущих 14% не смогли поколебать консервативного настроя Патрика Гелсингера. При этом он не отказывается использовать производственные мощности Intel для контрактного выпуска процессоров с архитектурой Arm. Глава Intel также убеждён, что x86-совместимые процессоры будут лидировать и в освоении искусственного интеллекта, за два ближайших года на рынок должны поступить более 100 млн чипов со встроенными блоками ускорения систем ИИ, как считает Гелсингер.