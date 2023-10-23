Компания Илона Маска расширяет географию своих клиентов.

Частная по формальным признакам аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk), как сообщает Reuters со ссылкой на The Wall Street Journal, заключила важный для освоения европейского рынка контракт. В следующем году ей предстоит вывести на орбиту Земли четыре спутника европейской навигационной системы Galileo, при этом запуски будут проведены в два этапа с территории США.

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Источник изображения: Reuters

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Последним препятствием на пути заключения данного контракта для SpaceX является отсутствие одобрения со стороны Еврокомиссии, без которого условия соглашения нельзя будет реализовать, но это лишь обычная формальность. По крайней мере, представители Европейского космического агентства уже не скрывают, что такой контракт был подписан представителями ведомства и компании SpaceX. Для доставки четырёх спутников в рамках двух миссий компания будет использовать собственную ракету Falcon 9.