Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung SDI начнёт снабжать Hyundai тяговыми батареями для электромобилей
Но лишь с 2026 года.

реклама

До сих пор автомобильный концерн Hyundai Motor Group при производстве электромобилей опирался на продукцию LG Energy Solution, но теперь Reuters сообщает, что в роли поставщика тяговых батарей для нужд этого автопроизводителя готова выступить другая южнокорейская компания — Samsung SDI. Правда, условия контракта подразумевают, что поставки батарей для Hyundai новый партнёр начнёт с 2026 года, и они будут продолжаться семь лет.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С 2026 по 2032 годы Samsung SDI будет поставлять призматические аккумуляторные элементы на предприятия Hyundai Motor в Европе, используя для этого собственные производственные мощности в Венгрии. По всей видимости, эта кооперация ориентирована на достижение продаваемыми в Европе электромобилями Hyundai, KIA и Genesis определённой степени локализации. Пусть это пока и не требуется законодательно, данные меры позволяют снизить себестоимость машин, поскольку тяговые батареи выгоднее выпускать ближе к рынку сбыта, чем поставлять из других стран. По некоторым оценкам, венгерское предприятие Samsung SDI за семь лет сможет поставить Hyundai количество тяговых аккумуляторов, достаточное для выпуска примерно 500 000 электромобилей.

#электромобили #венгрия #тяговые аккумуляторы #samsung sdi #hyundai motor
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Toyota тоже примкнула к лагерю сторонников зарядного разъёма Tesla (NACS)
Tesla может готовить спортивный вариант обновлённой Model 3
Рост выручки Tesla в прошлом квартале оказался минимальным за три года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
109
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
121
Собираю идеальный игровой ПК под себя за 200 000р – что бы я купил для себя любимого здесь сейчас
26
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
15
ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение – эксперты
22
Украина получила ракеты ATACMS: первые успехи и какое влияние окажут на ход боевых действий
13
Появление роботизированной САУ Коалиция-СВ создаст перелом в контрбатарейной борьбе на СВО
8
О причинах нападения на Израиль
15
Быстро удалить лишний объект с фото сможет нейросеть Object Remover
+
Южно-Китайское море - бомба замедленного действия, готовая взорваться в любой момент
3

Сейчас обсуждают

Игорь Шелахонов
11:59
Карта с геолоцированной российской техникой на северном фланге авдеевского направления. 63 шт. Неплохо так на дроны перестроились.
Большой расход топлива и огромный вес танков Abrams могут затруднить их использование на передовой
Машиах
11:58
бомжи в Америке живут как бомжи на улице, и под мостами спят на картонке, а у тебя теплый отапливаемый дом, топовый ПК, в игры играешь, все тебя любят, иди ко мне я тебя поцелую или ты тольо со своим ...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Олег Власов
11:57
Вы всё правильно делаете,никого не слушайте я уже думаю о 8К огромной панели,вопрос только в том,что железо производители не потянут такое оборудование ещё лет 5.Автор вообще пишет понятные только ему...
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
si-cat
11:56
"...позволяющей наслаждаться современными играми на максимальных настройках с трассировкой лучей.." "..NVIDIA GeForce RTX 4060.." Сёдня чо - 1 апреля ????
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Kira625
11:55
Там темная история, можно на вики почитать, дело закончилось: === В июле 2016 года Herbalife заключил соглашение с Федеральной торговой комиссией об изменении модели ведения бизнеса и выплате компенс...
ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение – эксперты
Блейд
11:55
Ооооооо государство оплачивает , прям неуспеваю от денег отбиваться. 11493р . Прям не знаю что с такими баснословные деньгами делать. Да бомжи в Америке в три раза больше получают пособия, здоровые жл...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Владимир Королев
11:55
Была или нет необходимость применения ЯО - не тебе судить, однако, это закончилось капитуляцией Японии. А невинные жертвы никогда не беспокоили политиков.
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
Машиах
11:53
напомни кто их бомбил?
ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение – эксперты
Владимир Королев
11:52
В декабре 2008 г. 141 государство поддержало резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о проведении дополнительного изучения эффекта от боеприпасов с обеднённым ураном до конца 2010 г. При этом против резол...
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
Владимир Королев
11:52
И что? Есть какая-то непреодолимая закономерность, что применив ЯО однажды, второй раз применят опять именно они? Нет такого. Правильно человек написал - в последнее время только от России слышны разм...
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем