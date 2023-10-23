Но лишь с 2026 года.

До сих пор автомобильный концерн Hyundai Motor Group при производстве электромобилей опирался на продукцию LG Energy Solution, но теперь Reuters сообщает, что в роли поставщика тяговых батарей для нужд этого автопроизводителя готова выступить другая южнокорейская компания — Samsung SDI. Правда, условия контракта подразумевают, что поставки батарей для Hyundai новый партнёр начнёт с 2026 года, и они будут продолжаться семь лет.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С 2026 по 2032 годы Samsung SDI будет поставлять призматические аккумуляторные элементы на предприятия Hyundai Motor в Европе, используя для этого собственные производственные мощности в Венгрии. По всей видимости, эта кооперация ориентирована на достижение продаваемыми в Европе электромобилями Hyundai, KIA и Genesis определённой степени локализации. Пусть это пока и не требуется законодательно, данные меры позволяют снизить себестоимость машин, поскольку тяговые батареи выгоднее выпускать ближе к рынку сбыта, чем поставлять из других стран. По некоторым оценкам, венгерское предприятие Samsung SDI за семь лет сможет поставить Hyundai количество тяговых аккумуляторов, достаточное для выпуска примерно 500 000 электромобилей.