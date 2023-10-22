Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei выиграет от санкций США, распространяющихся на ускорители вычислений NVIDIA
Процесс импортозамещения просто ускорится.

реклама

Агентство Reuters решило обобщить высказывания аналитиков на тему способности новейших санкций США повлиять на расстановку сил на китайском рынке ускорителей вычислений и систем искусственного интеллекта. Сейчас на нём свыше 90% контролирует NVIDIA, но в результате ужесточения правил экспортного контроля США на первый план попытаются выйти отечественные разработчики типа Huawei Technologies.

реклама

Источник изображения: Huawei Technologies

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Один из партнёров Huawei в лице китайской компании iFlyTek уже отмечает, что ускорители Ascend 910B по своему быстродействию сопоставимы с попавшими недавно под запрет NVIDIA A100. Пожалуй, наибольшей сложностью с точки зрения импортозамещения станет создание целостной экосистемы, которая позволила бы клиентам Huawei мигрировать с годами используемой NVIDIA CUDA, но аналитики убеждены, что при наличии на то воли участников рынка с этой задачей удастся справиться за несколько лет. Тем более, что китайский рынок обеспечивает огромную пользовательскую базу, и только ускорителей вычислений здесь продаётся на $7 млрд в год. Уже в июле этого года, по словам представителей Huawei, из более чем 130 тренируемых в Китае больших языковых моделей ускорители данной марки в той или иной степени задействовали около 30 из них.

#nvidia #китай #huawei #санкции
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Из-за санкций NVIDIA может лишиться до 8% выручки в годовом выражении
США оценивают целесообразность блокировки доступа китайских компаний к зарубежным облачным вычислительным мощностям
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
89
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
44
Создаю свой дистрибутив Linux
43
Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю
8
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
19
Появление роботизированной САУ Коалиция-СВ создаст перелом в контрбатарейной борьбе на СВО
5
Иранские ракеты хуситов предназначались для корабля ВМС США, а не для Израиля — западный эксперт
+
Увеличение оборонного бюджета Турции вызывает беспокойство Запада
1
Южно-Китайское море - бомба замедленного действия, готовая взорваться в любой момент
2
О причинах нападения на Израиль
16

Сейчас обсуждают

unhurtable
09:09
А что у кого-то были реальные ощущения что лучи это ближайшее будущее а очередное выкачивание бабла(физикс с 3движеном ничему не научили)?
Системные требования Alan Wake II неприятно удивили игроков: без GeForce RTX 4070 не будет комфортного рейтрейсинга
Mixail80
09:04
наоборот, оверы взяли в заложники чатГПТ и заставляют статьи писать, он ошибками сигналы подаёт :)
Скейтборд из фильма "Назад в будущее" скоро может стать доступным для широкой публики
unhurtable
09:03
Про дальность искандера ты не в курсе?
Посол КНДР в Москве дал оценку поставкам Украине американских ракет ATACMS
MD A
08:59
В 2000 годах купил плеер со спичечную коробочку уж очень понравилась конструкция , ноннем какой то, конечно от такого плеера сложно ожидать что-то наподобие музыки но , за счёт компактности , и звук е...
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
unhurtable
08:55
Возможно, вот только NV родилась не как мелкий стартап, там была ввалена куча бабла, сам Хуанг нихрена не инженер и даже не руководитель, обычный зицпредседатель...
Глава Acer утверждает, что спрос на ПК вернулся к росту
Alex Veklenko
08:52
А теперь по русски.
ДРГ-группа ВС РФ внезапным ударом обескуражила украинских мопрехов и захватила батальонный флаг
MD A
08:50
Все верно, все что не вредит другим и приносить вам радость без вреда , то это абсолютно допустимо и законно , у каждого должно быть своя муза в жизни , у кого нет тот и теряет , и вообще идеально ког...
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
unhurtable
08:50
Лавров уже говорил, до них не дойдет, время утки вышло...
Илон Маск готов предложить два новых тарифа на подписку в социальной сети X
Pustotnik
08:46
Если оставить палестинскую пропаганду и русскоязычных типа израильтян с бандеровскими методичками, то вменяемые израильтяне озвучивают следующие факты/мысли: 1. ХАМАС создал и поддерживал Нетаньяху, ...
О причинах нападения на Израиль
aleximus777
08:45
Привезут, но щас может начаться нездоровый хапун, как в Китае, ну и я поставил на то, что в итоге карты из этой особой категории по ценам оторвутся от остальных. Раз я все рвно ее брать собирался, я ...
Получить GeForce RTX 4090 в России станет сложнее из-за новых санкций США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем