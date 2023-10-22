Процесс импортозамещения просто ускорится.

Агентство Reuters решило обобщить высказывания аналитиков на тему способности новейших санкций США повлиять на расстановку сил на китайском рынке ускорителей вычислений и систем искусственного интеллекта. Сейчас на нём свыше 90% контролирует NVIDIA, но в результате ужесточения правил экспортного контроля США на первый план попытаются выйти отечественные разработчики типа Huawei Technologies.

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Источник изображения: Huawei Technologies

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Один из партнёров Huawei в лице китайской компании iFlyTek уже отмечает, что ускорители Ascend 910B по своему быстродействию сопоставимы с попавшими недавно под запрет NVIDIA A100. Пожалуй, наибольшей сложностью с точки зрения импортозамещения станет создание целостной экосистемы, которая позволила бы клиентам Huawei мигрировать с годами используемой NVIDIA CUDA, но аналитики убеждены, что при наличии на то воли участников рынка с этой задачей удастся справиться за несколько лет. Тем более, что китайский рынок обеспечивает огромную пользовательскую базу, и только ускорителей вычислений здесь продаётся на $7 млрд в год. Уже в июле этого года, по словам представителей Huawei, из более чем 130 тренируемых в Китае больших языковых моделей ускорители данной марки в той или иной степени задействовали около 30 из них.