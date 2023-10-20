От судьбы не уйдёшь.

Крупнейший автопроизводитель мира свои шаги по электрификации модельного ряда делает давно и очень медленно, предпочитая не списывать со счетов гибриды и водородный транспорт, но масштабная экспансия зарядных станций Tesla Supercharger на североамериканском континенте заставила Toyota пойти на сотрудничество с крупнейшим производителем электромобилей, коим является Tesla. Впрочем, на заре становления бизнеса последней Toyota даже была акционером компании Илона Маска (Elon Musk), а также делилась опытом, накопленным при массовом выпуске гибридных машин.

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Источник изображения: Toyota Corporation

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На новом этапе компании будут сотрудничать в сфере использования зарядной инфраструктуры на территории Северной Америки. Все выпускаемые для местного рынка электромобили марок Toyota и Lexus с 2025 года будут изначально оснащаться разъёмами типа NACS для прямого подключения к зарядным станциям Tesla Supercharger. Чтобы сохранить обратную совместимость с инфраструктурой CCS, эти машины будут снабжаться соответствующими переходниками. В общей сложности автовладельцам электромобилей двух этих марок на территории Северной Америки сейчас доступны более 84 000 точек для зарядки тяговых батарей, а с переходом на использование NACS это количество только увеличится — как минимум, на 12 000 постов зарядки. Одновременно Toyota призналась, что её будущий электрический кроссовер с тремя рядами сидений, который будет выпускаться на предприятии в Кентукки, тоже будет оснащаться портом NACS. Об использовании инфраструктуры Tesla уже объявили более десятка крупных автопроизводителей, среди колеблющихся пока остаются только Stellantis и Volkswagen.