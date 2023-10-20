Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Toyota тоже примкнула к лагерю сторонников зарядного разъёма Tesla (NACS)
От судьбы не уйдёшь.

реклама

Крупнейший автопроизводитель мира свои шаги по электрификации модельного ряда делает давно и очень медленно, предпочитая не списывать со счетов гибриды и водородный транспорт, но масштабная экспансия зарядных станций Tesla Supercharger на североамериканском континенте заставила Toyota пойти на сотрудничество с крупнейшим производителем электромобилей, коим является Tesla. Впрочем, на заре становления бизнеса последней Toyota даже была акционером компании Илона Маска (Elon Musk), а также делилась опытом, накопленным при массовом выпуске гибридных машин.

реклама

Источник изображения: Toyota Corporation

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На новом этапе компании будут сотрудничать в сфере использования зарядной инфраструктуры на территории Северной Америки. Все выпускаемые для местного рынка электромобили марок Toyota и Lexus с 2025 года будут изначально оснащаться разъёмами типа NACS для прямого подключения к зарядным станциям Tesla Supercharger. Чтобы сохранить обратную совместимость с инфраструктурой CCS, эти машины будут снабжаться соответствующими переходниками. В общей сложности автовладельцам электромобилей двух этих марок на территории Северной Америки сейчас доступны более 84 000 точек для зарядки тяговых батарей, а с переходом на использование NACS это количество только увеличится — как минимум, на 12 000 постов зарядки. Одновременно Toyota призналась, что её будущий электрический кроссовер с тремя рядами сидений, который будет выпускаться на предприятии в Кентукки, тоже будет оснащаться портом NACS. Об использовании инфраструктуры Tesla уже объявили более десятка крупных автопроизводителей, среди колеблющихся пока остаются только Stellantis и Volkswagen.

#электромобили #электромобили tesla #toyota #зарядные станции #северная америка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Рост выручки Tesla в прошлом квартале оказался минимальным за три года
Tesla может готовить спортивный вариант обновлённой Model 3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
21
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
20
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
46
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
11
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
9
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
1
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Моё мнение о митингах и протестах в России - от крестьянских восстаний до наших времен
17

Сейчас обсуждают

Клара Исаковна
12:08
Шо тибе не понятно? Гоев сначала прогревают, потом разводят.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Manager
12:06
Я Вас не понимаю. Пишите понятным языком!
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
dpapl
12:06
на трубе уже есть тэсты, прирост в рамках погрешности, потому нет смысла переходить, только для энтузиастов)
Intel Core i5-14600 и Core i3-14100 в тестах Geekbench оказались до 23-29% быстрее предшественников
Александр Балакирев
12:01
Скорость, скорость. Когда уже начнут продавать вместительные накопители? 8 терабайт это курам насмех.
Tesla может готовить спортивный вариант обновлённой Model 3
Nickolas777
11:57
Отправил на проверку.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
spartanez
11:54
пруфы где ? кофициент кривизны земли совпадает с заявленым ? чтобы понять это нужны мозги и критическое мышление )) бггг
5 причин, по которым исследование космоса очень важно для человечества
Зю
11:51
Проверил. По умолчанию было отключено.
В Японии протестируют бесконтактную подзарядку электрокаров перед светофорами
NelEvg
11:51
Потеряли нацию, а хохлушки то были ничего так)
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
Клара Исаковна
11:48
Куда они пропадут? Вас гоев развели на мякине, этих 4090 завались, никакие эмбарго их наличие на рынке не остановят. Говорил мне Рафаэль, не развёл гоя, день зря прожил.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Bamboliny
11:48
Можно статью отредактировать и в нее включить.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем