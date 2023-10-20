Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японские банки готовы выделить $12,7 млрд на финансирование сделки между Kioxia и Western Digital
Только сама сделка может столкнуться с сопротивлением как минимум одной стороны.

реклама

Агентство Reuters накануне освежило тему возможного слияния бизнеса Kioxia и Western Digital по производству твердотельной памяти, которая с той или иной интенсивностью обсуждается с 2021 года. Как сообщают информированные источники группа японских банков готова выделить на финансирование сделки $12,7 млрд. Впрочем, поиск источников финансирования для успешной реализации такой сделки вовсе не является обязательным и главным условием.

реклама

Источник изображения: Reuters

Проблема заключается в том, что против слияния указанных активов готовы выступать не только китайские антимонопольные органы, для которых соблазн отыграться на американской компании Western Digital после недавнего усиления санкций США довольно велик, но и южнокорейская компания SK hynix, которая является акционером Kioxia и не заинтересована в появлении крупнейшего производителя твердотельной памяти после слияния японской компании с профильным подразделением Western Digital. Если быть точнее, SK hynix является держателем облигаций Kioxia, которые могут быть конвертированы в акции последней, примерно соответствующие 15% от общего количества.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По рассматриваемой сейчас схеме сделки, Western Digital получит чуть больший пакет акций в новой компании после слияния с Kioxia, но возглавит её действующий президент последней. Сперва акции объединённой компании будут размещены в Нью-Йорке, но в дальнейшем вторичное размещение могло бы пройти и в Токио.

#western digital #sk hynix #сделка #kioxia
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

SK hynix не заинтересована в слиянии бизнеса Western Digital и Kioxia по выпуску твердотельной памяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
21
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
20
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
39
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
11
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
8
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
+
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Моё мнение о митингах и протестах в России - от крестьянских восстаний до наших времен
17

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
11:18
решили засрать и космос, земли мало им
Поданы заявки на запуск в космос более 1 миллиона спутников
Николай Шевченко
11:15
Попробуйте, интересно посмотреть реакцию в ответ... Мы уже бредим нагнуть Омерику , только для начала нужно самим стать с колен!
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
Storage
11:07
порядок в два раза, это не у программистов, это у всех безграмотных людей.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
swr5
11:01
Ух ты, это уже целая отрасль - делать деньги из ничего.
Новые правила отчетности по криптовалютам в США угрожают отрасли
Вадим Уваров
10:59
Ну что сказать , эта конфигурация что выше описана, для современных игр ну просто не о чем. Во первых проц не для игр, во вторых SSD можно купить не менее скоростную и более дешевую, в третьих материн...
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
ZeroWaste
10:57
Импортозамещение? Чем? Мы калькуляторы не производим, какое импортозамещение? :)))
В процессе импортозамещения банки столкнулись с переклеиванием этикеток на импортное оборудование
ZeroWaste
10:56
32 года всего понадобилось... Глядишь, ещё через 32 кое-какие мысли начнут доходить...
"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
Genry
10:53
Для увеличения дальности, МиГ-31К максимально облегчен и вылизан по аэродинамике. Ракеты воздух-воздух это уже на самолётах эскорта. И уже Кинжал научился пускать Су-34 - дальность ещё больше.
Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
Ruhama_Sama
10:52
Всегда эту дрянь отключаю
Американский дрон отправил сигнал тревоги у Крыма и экстренно удалился на одну из баз НАТО
Roditch
10:47
На текущий момент очень сложно вручить повестку украинскому блогеру в Польше или Германии, и совсем нереально, если блогер вещает из России.
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем