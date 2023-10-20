Только сама сделка может столкнуться с сопротивлением как минимум одной стороны.

Агентство Reuters накануне освежило тему возможного слияния бизнеса Kioxia и Western Digital по производству твердотельной памяти, которая с той или иной интенсивностью обсуждается с 2021 года. Как сообщают информированные источники группа японских банков готова выделить на финансирование сделки $12,7 млрд. Впрочем, поиск источников финансирования для успешной реализации такой сделки вовсе не является обязательным и главным условием.

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Источник изображения: Reuters

Проблема заключается в том, что против слияния указанных активов готовы выступать не только китайские антимонопольные органы, для которых соблазн отыграться на американской компании Western Digital после недавнего усиления санкций США довольно велик, но и южнокорейская компания SK hynix, которая является акционером Kioxia и не заинтересована в появлении крупнейшего производителя твердотельной памяти после слияния японской компании с профильным подразделением Western Digital. Если быть точнее, SK hynix является держателем облигаций Kioxia, которые могут быть конвертированы в акции последней, примерно соответствующие 15% от общего количества.

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По рассматриваемой сейчас схеме сделки, Western Digital получит чуть больший пакет акций в новой компании после слияния с Kioxia, но возглавит её действующий президент последней. Сперва акции объединённой компании будут размещены в Нью-Йорке, но в дальнейшем вторичное размещение могло бы пройти и в Токио.