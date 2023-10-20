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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Инвесторы начали перекладываться из TSMC в ASML на фоне геополитических рисков
Тем более, что последняя сможет извлечь из них выгоду.

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Фонды и инвестиционные компании разного масштаба, по информации Bloomberg, начали терять интерес к акциям тайваньской компании TSMC и даже избавляться от них, считая связанные с этим островом геополитические риски более серьёзной угрозой, чем потеря потенциального дохода от роста капитализации крупнейшего контрактного производителя чипов. К тому же, имеющиеся акции TSMC продали структуры, подконтрольные знаменитому миллиардеру-инвестору Уоррену Баффетту (Warren Buffett).

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Источник изображения: Bloomberg

Как известно, TSMC сейчас пытается диверсифицировать свою производственную базу по географическому признаку и не концентрироваться на Тайване в той мере, что раньше. Ведётся строительство локальных предприятий в Японии, США, запланировано совместное предприятие в Германии. По мнению инвесторов, необходимость распределять ресурсы по этим проектам снизит экономическую эффективность бизнеса TSMC, что само по себе тоже отпугивает желающих вложиться в акции компании.

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С другой стороны, ASML является поставщиком оборудования для TSMC, но при этом она не завязана только на тайваньскую компанию, и также сотрудничает с Intel и Samsung, помимо прочих. В этом отношении базирующаяся в Нидерландах ASML в большей степени защищена от последствий вероятного обострения конфликта между США и КНР в отношении Тайваня. Строительство предприятий TSMC за пределами острова выгодно ASML, поскольку она будет снабжать их своей продукцией. В этом смысле даже падение выручки от поставок оборудования в Китай не является сдерживающим фактором для инвесторов, готовых вложиться в акции ASML.

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