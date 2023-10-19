Ближайшим южным соседям нашей страны тоже не светит ничего хорошего.

Компания NVIDIA уже отмечала в своём официальном заявлении, что новые правила экспортного контроля США вынудят её ужесточить ограничения на поставку в ряд стран не только серверных ускорителей вычислений, но и производительных потребительских видеокарт с уровнем быстродействия GeForce RTX 4090. Более глубокое изучение перечня стран, в отношении которых предусмотрены процедуры экспортного контроля, позволяет судить, что Китай, Россия и Иран будут не единственными «пострадавшими».

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Источник изображения: NVIDIA

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Во-первых, Беларусь, Молдова, все государства Кавказа и Средней Азии, являющиеся ближайшими соседями России, попали в этот список. Вьетнам, Тайвань и страны Ближнего Востока (вместе с Израилем) в нём тоже оказались, а из африканских стран такой «чести» удостоились Эритрея, Зимбабве, Южный Судан, ЦАР, Сомали, Ливия и Конго. По сути, наладить параллельный импорт в РФ игровых видеокарт уровня GeForce RTX 4090 или более производительных в будущем станет гораздо сложнее. Впрочем, решение о выдаче экспортных лицензий власти США всё равно будут выдавать с учётом неких национальных интересов, и те же Тайвань и Израиль вряд ли останутся без видеокарт и ускорителей вычислений, просто такие поставки будут контролироваться сильнее.