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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Рост выручки Tesla в прошлом квартале оказался минимальным за три года
Илон Маск очень обеспокоен состоянием мировой экономики.

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Финансовые показатели деятельности Tesla в третьем квартале оказались хуже ожиданий аналитиков по ключевым показателям в виде выручки, удельного дохода на одну акцию и нормы прибыли, после закрытия торгов курс акций компании пошёл на 4,24% вниз. Кроме того, по ряду показателей прошлый квартал оказался для компании худшим за последние годы.

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Источник изображения: Tesla

Прежде всего, компания последний раз так разочаровывала инвесторов лишь в середине 2019 года, не достигая прогнозируемых аналитиками финансовых показателей. Во-вторых, общая выручка Tesla выросла на 9%, а это примерно соответствует минимальному за последние три года уровню. Тем более, что в сегменте электромобилей выручка Tesla выросла всего на 5%. В-третьих, чистая прибыль компании упала в годовом сравнении на 44%, а норма прибыли в целом сократилась с 25,1 до 17,9 %, а в сегменте электромобилей она оказалась ещё ниже (16,3%). Норма операционной прибыли опустилась до 7,6%. Не сильно утешило инвесторов даже заявление Tesla об успешном снижении удельных затрат на выпуск одного электромобиля до $37 500 в среднем.

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Илон Маск (Elon Musk) на квартальной конференции всячески выражал озабоченность ростом процентных ставок и инфляции, пояснив, что из опасений по поводу дальнейшего роста спроса на электромобили компания не только не будет спешить со строительством нового предприятия в Мексике, но и разумно будет подходить к наращиванию объёмов производства кроссоверов Model Y в Техасе и Берлине. Если же всё пойдёт по более оптимистичному сценарию, у Tesla есть возможность расширить своё предприятие в Техасе, поскольку рядом имеется свободный участок земли.

#аналитика #tesla #илон маск #электромобили #электромобили tesla
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