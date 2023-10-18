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Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla начала использовать салонную камеру для слежения за состоянием водителя в Европе
Некоторые водители в Европе являются владельцами крупных состояний, но новость не об этом.

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Салонная камера в интерьере электромобилей Tesla присутствует уже много лет, но лишь в 2021 году компания начала активно её использовать для работы систем безопасности, включая фирменную охранную сигнализацию с функцией записи тревожных событий на видео. В движении использование салонной камеры до сих пор было ограниченным, и электромобиль об отсутствии контроля за дорожной обстановкой со стороны водителя преимущественно узнавал по датчикам на рулевой колонке, которые изобретательные экспериментаторы научились легко обманывать при помощи фиксации на рулевом колесе различных увесистых предметов. Такой приём позволял передвигаться в автоматическом режиме, не касаясь руля чуть дольше, чем предписывали требования безопасности со стороны автопроизводителя.

Как сообщает Electrek, упоминание о функции контроля за сонливостью водителя теперь появилось в руководстве по эксплуатации электромобилей Tesla на европейском рынке. Камера следит за позой и поведением водителя, выдавая предупреждения в случае обнаружения аномалий. Помимо индикации на центральном дисплее, попытки привести водителя в чувство предпринимаются и через звуковое воздействие.

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Источник изображения: Electrek

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Самое интересное, что функция контроля за сонливостью водителя активируется автоматически только при движении со скоростью свыше 65 км/ч на протяжении более 10 минут при отключенной функции Autopilot. Другими словами, если автоматика Tesla задействована, то камера усыпляет свою бдительность. Кроме того, водитель может сам отключить контроль за сонливостью, но только в рамках одной поездки, поскольку в дальнейшем функция активируется заново самостоятельно.

#tesla #электромобили tesla #автопилот
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