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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ASML призналась, что новые санкции США негативно повлияют на её выручку
В среднесрочной перспективе.

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Введённые вчера американскими властями новые ограничения на поставку определённых типов литографического оборудования в Китай и ещё 21 страну очевидным образом затронут деятельность нидерландской компании ASML, которая является ведущим производителем литографических сканеров, необходимых для производства полупроводниковых компонентов. Специфика новых ограничений пока не конкретизируется, но представителям ASML имеющейся информации было достаточно, чтобы заявить о потенциальном влиянии новых экспортных ограничений на бизнес компании.

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Источник изображения: ASML

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Как сообщает Bloomberg, новые условия работы с клиентами из Китая окажут влияние на деятельность ASML в среднесрочной и долгосрочной перспективе, по словам представителей компании. Влияние на китайских клиентов ASML будет выборочным, в зависимости от класса чипов, которые они производят. На собственные долгосрочные планы ASML до 2030 года новые санкции существенного влияния не окажут, по мнению руководства. С первого января следующего года в силу вступят и ограничения на поставку DUV-сканеров в Китай, которые наложены властями Нидерландов, но под нажимом тех же США.

#сша #литографическое производство #китай #санкции #asml
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