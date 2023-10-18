В среднесрочной перспективе.

Введённые вчера американскими властями новые ограничения на поставку определённых типов литографического оборудования в Китай и ещё 21 страну очевидным образом затронут деятельность нидерландской компании ASML, которая является ведущим производителем литографических сканеров, необходимых для производства полупроводниковых компонентов. Специфика новых ограничений пока не конкретизируется, но представителям ASML имеющейся информации было достаточно, чтобы заявить о потенциальном влиянии новых экспортных ограничений на бизнес компании.

реклама

Источник изображения: ASML

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как сообщает Bloomberg, новые условия работы с клиентами из Китая окажут влияние на деятельность ASML в среднесрочной и долгосрочной перспективе, по словам представителей компании. Влияние на китайских клиентов ASML будет выборочным, в зависимости от класса чипов, которые они производят. На собственные долгосрочные планы ASML до 2030 года новые санкции существенного влияния не окажут, по мнению руководства. С первого января следующего года в силу вступят и ограничения на поставку DUV-сканеров в Китай, которые наложены властями Нидерландов, но под нажимом тех же США.