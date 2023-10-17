Деревенских, между прочим.

Остров Тайвань с точки зрения концентрации предприятий по выпуску полупроводниковых компонентов уязвим ещё и по той причине, что располагает ограниченными запасами пресной воды и непосредственно территории, не говоря уже об угрозе природных катаклизмов и геополитических конфликтов. По данным агентства Reuters, компания TSMC была вынуждена отказаться от идеи строительства на севере острова передового предприятия по выпуску чипов из-за протестов местных жителей.

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Источник изображения: TSMC

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Последние просто не захотели переезжать в свете перспективы расширения расположенного по соседству технопарка, и теперь TSMC озадачена поиском альтернативной площадки для строительства нового предприятия. На севере острова изначально планировалось построить предприятие, которое смогло бы выпускать чипы по 1-нм технологии. Власти Тайваня готовы оказывать компании всяческое содействие в решении инфраструктурных проблем, поскольку полупроводниковая промышленность является локомотивом экономики острова. На юге Тайваня при этом строится предприятие, которое будет выпускать 2-нм чипы, и мэр соседнего Гаосюна завил, что в этом районе достаточно воды, земли и энергоресурсов для строительства дополнительных производственных мощностей. Крупный технопарк у TSMC есть и в центральной части острова, так что на северной территории свет клином не сошёлся.