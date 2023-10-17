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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сентябрьские объёмы продаж ноутбуков последовательно выросли на 7%
Хороший знак для Intel и AMD, как минимум.

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Основные поставщики процессоров для ноутбуков в лице компаний Intel и AMD пока только готовятся опубликовать квартальные отчёты, а представители Citi уже пытаются найти благоприятные тенденции для этих производителей в событиях прошлого месяца. По их данным, в сентябре объёмы поставок ноутбуков последовательно увеличились на 7%, хотя консенсус аналитиков предрекал их снижение на 2%. Сезонный спрос в сегменте ПК, который примерно на две трети определяется объёмами продаж ноутбуков, оказался выше ожидаемого.

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Источник изображения: NVIDIA

В целом, как подчёркивают эксперты, из девяти месяцев этого года в семи наблюдалось превосходство фактической статистики над ожиданиями аналитиков. Для компании Intel высокий спрос на ноутбуки, в частности, будет означать, что она по итогам квартала выручит более $13,4 млрд.

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Если отвлечься от сегмента ПК, то представители Citi не верят в способность Intel добиться значимых результатов на рынке услуг по контрактному производству чипов, но не сомневаются в наличии у неё шансов вернуть себе технологическое лидерство в сфере литографии. В случае с AMD обеспокоенность экспертов вызывает слабость бизнеса, унаследованного от Xilinx после слияния с этой компанией, а также вероятность отсрочки поставок ускорителей Instinct MI300, которые должны была начаться до конца текущего года. Впрочем, специалисты Citi ожидают, что в следующем году AMD сможет выручить от реализации ускорителей этой серии более $1 млрд.

#amd #intel #аналитика #полупроводники #ноутбуки
Источник: seekingalpha.com
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