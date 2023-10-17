Сюда не ходи, снег башка попадёт.

Китайские автопроизводители не зря вкладывают серьёзные средства в развитие бортового программного обеспечения, поскольку современные потребители в этом отношении довольно требовательны, а когда речь идёт о доступности зарядной инфраструктуры, то это вообще имеет первостепенное значение. Компания Tesla старается развиваться в ногу со временем, как поясняет Electrek, а потому совершенствует используемые программные алгоритмы.

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Источник изображения: Tesla

В обновлении бортового ПО за индексом 2023.38, как поясняет источник, реализована функция предсказания доступности постов на зарядных станциях Supercharger с учётом оставшегося времени в пути. Она может быть полезна в том случае, если владелец Tesla передвигается на своём электромобиле на дальнее расстояние и рассчитывает подзарядиться на определённой станции через некоторое время. Пока он находится в пути, зарядную станцию могут занять другие электромобили Tesla, находящиеся поблизости. Информационная система компании в конкретный момент времени учитывает все запросы, поступающие от электромобилей Tesla, которые намерены заряжаться на данной станции. Исходя из расчётного времени в пути каждого электромобиля, можно прогнозировать загрузку зарядной станции. Правда, пока в расчёт не берётся само время зарядки, поскольку сложно заведомо знать, будет ли автовладелец восполнять заряд тяговой батареи частично или в пределах рекомендуемого максимума.

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Словом, если ближайшая по маршруту следования зарядная станция будет слишком загружена к моменту прибытия, бортовое ПО электромобиля заранее предупредит об этом водителя. Заблаговременный выбор зарядной станции в меню бортового компьютера важен и по другой причине: машина успевает заранее подготовить батарею к более эффективной зарядке, подняв, например, её температуру до оптимальной в холодное время года. Проблема заключается в том, что сейчас Tesla готовится открыть доступ к своим зарядным станциям электромобилям многих других марок, с которыми у неё не будет такой интеграции по телематическим функциям, и точность подобного прогнозирования неумолимо снизится.